Теория Чарльза Доу - страница 90
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тоже верю в него) ПНБ в общем случае это когда девушка беременна на первых 2х неделях вариантов много, а в сроках 7 и 9 месяцев будущее предсказывается с достаточной долей вероятности. хоть это слово ТС и не нравится)
Девушек не прогнозировал
Женя, вероятность роста или паления, остаётся на уровне понимания 100 или 200 лет назад. Но всегда есть тонкие невидимые нити которые дают преимущество перед другими. Есть люди которые видят на шаг вперед. Юсуф идет своим путем, может и ошибочным. Указать на недостатки необходимость с нашей стороны. Он, по моему мнению, удачно держит удар. Можно позавидовать терпению. Но концепция сырая. Возможно можно что то выжать, но только граммы из килограмма или даже из тонны .
Не судите всех со своей колокольни! У Вас нет своего мнения, как шарик катаетесь, ищите, где лучше остановиться - в каком лагере, оппонентов или сторонников ПНБ
Жду ответа https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page88#comment_20216652
Обдумываю достойный ответ Евгений, попросим Музыченко, вскрыть код, найти указанный параметр и коэффициенты. Пытаюсь найти код, идентичный с Экзель, и выложу здесь. Я запутался, это не Гошков, а другой программист, я тогда удивился его мастерству, напрямую переводить с экзеля на МКЛ
Обдумываю достойный ответ Евгений, попросим Музыченко, вскрыть код, найти указанный параметр и коэффициенты. Пытаюсь найти код, идентичный с Экзель, и выложу здесь. Я запутался, это не Гошков, а другой программист, я тогда удивился его мастерству, напрямую переводить с экзеля на МКЛ
Жду ответа https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page88#comment_20216652
Код
Далее
Далее
Юся, все что можно определить по OHLC это среднюю. Больше ничего, никакого будущего
То, что, ты это понял - это уже успех для тебя! Хорошо смотришся на фоне других участников. Кто тебе обещал будущее? Асе течет, все изменяется в это мире!
Что за инструмент?, давайте цифры, без рассуждений!
Цифры сам возьми...
Терминал открой и возьми цифры котировок :-) Покажи класс - спрогнозируй реальное.
Юсуф, но вы-же тут очень давно, что из себя нуба строите ? зачем...