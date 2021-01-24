Теория Чарльза Доу - страница 22

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Vadens:

Ребятки,о кухнях и кастрюлях речи не идёт! Если мой счёт у Кофейника и я правильно взял движение,да и не раз,а системно,то Кофейник мне обязан выплатить прибыль и откуда он возьмёт средства,он должен был подумать когда назвался Кофейником.

Жизнь такая, что кто выводит тот молчит, а кто проиграл высказывает обиды, что не выводят проигранные. 

 
Доктор:

Читал. Но там другая история. Там честная математика и попытка заработать на возврате к среднему. Счет периодически убивается безоткатным движением. Но что поделать? Такова судьба конттрендовика) 

Эт точно! Ауди пару раз выносила депо на моей любимой системе веерного набора позы. Лучший результат это с 14 баксов набрал 750,а цель для снятия 1000,но потом хрясь и попёрла в одну сторону,а я закрываться не умею. С тех пор ушёл к биржевикам и работаю в комплексе....но там своих заморочек тьма.

 
Vadens:

Эт точно! Ауди пару раз выносила депо на моей любимой системе веерного набора позы. Лучший результат это с 14 баксов набрал 750,а цель для снятия 1000,но потом хрясь и попёрла в одну сторону,а я закрываться не умею. С тех пор ушёл к биржевикам и работаю в комплексе....но там своих заморочек тьма.

ёпрст....
 
Доктор:

Читал. Но там другая история. Там честная математика и попытка заработать на возврате к среднему.

Где ж она честная, если тамошний автор полагает, что распределения обладают прогнозирующей способностью)

 

Вот текущий момент с терминала. Если на каждом баре открываться по цвету линии, то прибыль будет в несколько раз выше.

Не принимайте за рекламу, но его формула просто смехотворна. А вот идея открываться на каждом баре подглежена.

EURUSD_M15

 
Доктор:

Присутствующие не растаптывают идею Юсуфа ввиду отсутствия последней. "Бессмысленное и беспощадное" нагромождение математических формул, в которых сам автор путается.

В этом топике у автора t - это цена, а 1/tau - импеданс. В его же статье за 2011 год в той же самой формуле t и  tau - это время.

Сами формулы это хорошо известные плотности Гамма-распределения и интеграл от плотности в произвольной комбинации. Плотности и интегралы от плотности в любой комбинации непосредственной прогностической способностью не обладают. Сам автор предлагает такой алгоритм расчета по этим формулам:

Ренат, думаете у вас недостаточно матподготовки, чтобы понять написанное? Всё гораздо проще: написана бессмыслица. Автору кажется, что он написал настолько крутые и непонятные формулы, что можно под шумок безбоязненно нести наукообразную чушь.

Юсуф, мне очень жаль, что приходится писать такие вещи, но вы вводите в заблуждение читателей форума.

Уважаемый Доктор, смотрю, Вы опять подняли голову и продолжаете петь голосом, которого, я думал, погасил окончательно. Приходиться повторять все с начала. В моем отсутствии, Вы натворили стольеко глупостей форумчанам, что, не знаю, как перед ними оправдываться.

1. Чего стоят Ваши голословные утверждения:"

Присутствующие не растаптывают идею Юсуфа ввиду отсутствия последней. "Бессмысленное и беспощадное" нагромождение математических формул, в которых сам автор путается."

Если, прочитав статью, Вы не нашли идею, Вам, следует обратиться к настоящему доктору психологических наук;

2. Где увидели "наукообразие"?

3. Пусть сами сами форумчане решат, кто вводит их в заблуждение. Есть светлые головы среди них, которые не боятся Ваших нелепостей.

4. Предъявляйте претензии к статье и ко мне на законных основаниях. Прекратите обвинять ресурс и  авторов статей в том, что, они не совершали. это публичное место, имеет свои правила поведения!

2. Далее поете:" Сами формулы это хорошо известные плотности Гамма-распределения и интеграл от плотности в произвольной комбинации. Плотности и интегралы от плотности в любой комбинации непосредственной прогностической способностью не обладают. Сам автор предлагает такой алгоритм расчета по этим формулам:"

А где увидели обратное утверждение в тексте стптьи 10-детней давности? Где факты? где увидели "наукообразность"? Покажите свои научные труды! Они есть или опять все голословно?

 
Uladzimir Izerski:

Вот текущий момент с терминала. Если на каждом баре открываться по цвету линии, то прибыль будет в несколько раз выше.

Не принимайте за рекламу, но его формула просто смехотворна. А вот идея открываться на каждом баре подглежена.



Что означает синие и оранжевые полоски с цифрами 1,22 и 1,23 ? Что за индикатор, не ясно суть картинки.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемый Доктор, смотрю, Вы опять подняли голову и продолжаете петь голосом, которого, я думал, погасил окончательно. Приходиться повторять все с начала. В моем отсутствии, Вы натворили стольеко глупостей форумчанам, что, не знаю, как перед ними оправдываться.

1. Чего стоят Ваши голословные утверждения:"

Присутствующие не растаптывают идею Юсуфа ввиду отсутствия последней. "Бессмысленное и беспощадное" нагромождение математических формул, в которых сам автор путается."

Если, прочитав статью, Вы не нашли идею, Вам, следует обратиться к настоящему доктору психологических наук;

Проблема не в том, что он не нашел там идеи.

Проблема в том, что НИКТО не нашел там идеи, потому что ее там нет.

А статью опубликовали только потому, что рецензенту было просто не под силу распутать этот клубок из кусков чужих формул и слов "предположим"

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемый Доктор, смотрю, Вы опять подняли голову и продолжаете петь голосом, которого, я думал, погасил окончательно. Приходиться повторять все с начала. В моем отсутствии, Вы натворили стольеко глупостей форумчанам, что, не знаю, как перед ними оправдываться.

1. Чего стоят Ваши голословные утверждения:"

Присутствующие не растаптывают идею Юсуфа ввиду отсутствия последней. "Бессмысленное и беспощадное" нагромождение математических формул, в которых сам автор путается."

Если, прочитав статью, Вы не нашли идею, Вам, следует обратиться к настоящему доктору психологических наук;

2. Далее поете:" Сами формулы это хорошо известные плотности Гамма-распределения и интеграл от плотности в произвольной комбинации. Плотности и интегралы от плотности в любой комбинации непосредственной прогностической способностью не обладают. Сам автор предлагает такой алгоритм расчета по этим формулам:"

А где увидели обратное утверждение в тексте стптьи 10-детней давности? Где факты? где увидели "наукообразность"? Покажите свои научные труды! Они есть или опять все голословно?

Юся, скажи, что ты от нас хочешь?
 
Marat Zeidaliyev:


Что означает синие и оранжевые полоски с цифрами 1,22 и 1,23 ? Что за индикатор, не ясно суть картинки.

Смысл в том, что вместо стрелок на покупку или продажу нарисованы линии буферов. Тоже самое что и стрелочки.

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