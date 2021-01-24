Теория Чарльза Доу - страница 22
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Ребятки,о кухнях и кастрюлях речи не идёт! Если мой счёт у Кофейника и я правильно взял движение,да и не раз,а системно,то Кофейник мне обязан выплатить прибыль и откуда он возьмёт средства,он должен был подумать когда назвался Кофейником.
Жизнь такая, что кто выводит тот молчит, а кто проиграл высказывает обиды, что не выводят проигранные.
Читал. Но там другая история. Там честная математика и попытка заработать на возврате к среднему. Счет периодически убивается безоткатным движением. Но что поделать? Такова судьба конттрендовика)
Эт точно! Ауди пару раз выносила депо на моей любимой системе веерного набора позы. Лучший результат это с 14 баксов набрал 750,а цель для снятия 1000,но потом хрясь и попёрла в одну сторону,а я закрываться не умею. С тех пор ушёл к биржевикам и работаю в комплексе....но там своих заморочек тьма.
Эт точно! Ауди пару раз выносила депо на моей любимой системе веерного набора позы. Лучший результат это с 14 баксов набрал 750,а цель для снятия 1000,но потом хрясь и попёрла в одну сторону,а я закрываться не умею. С тех пор ушёл к биржевикам и работаю в комплексе....но там своих заморочек тьма.
Читал. Но там другая история. Там честная математика и попытка заработать на возврате к среднему.
Где ж она честная, если тамошний автор полагает, что распределения обладают прогнозирующей способностью)
Вот текущий момент с терминала. Если на каждом баре открываться по цвету линии, то прибыль будет в несколько раз выше.
Не принимайте за рекламу, но его формула просто смехотворна. А вот идея открываться на каждом баре подглежена.
Присутствующие не растаптывают идею Юсуфа ввиду отсутствия последней. "Бессмысленное и беспощадное" нагромождение математических формул, в которых сам автор путается.
В этом топике у автора t - это цена, а 1/tau - импеданс. В его же статье за 2011 год в той же самой формуле t и tau - это время.
Сами формулы это хорошо известные плотности Гамма-распределения и интеграл от плотности в произвольной комбинации. Плотности и интегралы от плотности в любой комбинации непосредственной прогностической способностью не обладают. Сам автор предлагает такой алгоритм расчета по этим формулам:
Ренат, думаете у вас недостаточно матподготовки, чтобы понять написанное? Всё гораздо проще: написана бессмыслица. Автору кажется, что он написал настолько крутые и непонятные формулы, что можно под шумок безбоязненно нести наукообразную чушь.
Юсуф, мне очень жаль, что приходится писать такие вещи, но вы вводите в заблуждение читателей форума.
Уважаемый Доктор, смотрю, Вы опять подняли голову и продолжаете петь голосом, которого, я думал, погасил окончательно. Приходиться повторять все с начала. В моем отсутствии, Вы натворили стольеко глупостей форумчанам, что, не знаю, как перед ними оправдываться.
1. Чего стоят Ваши голословные утверждения:"
Присутствующие не растаптывают идею Юсуфа ввиду отсутствия последней. "Бессмысленное и беспощадное" нагромождение математических формул, в которых сам автор путается."
Если, прочитав статью, Вы не нашли идею, Вам, следует обратиться к настоящему доктору психологических наук;
2. Где увидели "наукообразие"?
3. Пусть сами сами форумчане решат, кто вводит их в заблуждение. Есть светлые головы среди них, которые не боятся Ваших нелепостей.
4. Предъявляйте претензии к статье и ко мне на законных основаниях. Прекратите обвинять ресурс и авторов статей в том, что, они не совершали. это публичное место, имеет свои правила поведения!
2. Далее поете:" Сами формулы это хорошо известные плотности Гамма-распределения и интеграл от плотности в произвольной комбинации. Плотности и интегралы от плотности в любой комбинации непосредственной прогностической способностью не обладают. Сам автор предлагает такой алгоритм расчета по этим формулам:"
А где увидели обратное утверждение в тексте стптьи 10-детней давности? Где факты? где увидели "наукообразность"? Покажите свои научные труды! Они есть или опять все голословно?
Вот текущий момент с терминала. Если на каждом баре открываться по цвету линии, то прибыль будет в несколько раз выше.
Не принимайте за рекламу, но его формула просто смехотворна. А вот идея открываться на каждом баре подглежена.
Что означает синие и оранжевые полоски с цифрами 1,22 и 1,23 ? Что за индикатор, не ясно суть картинки.
Уважаемый Доктор, смотрю, Вы опять подняли голову и продолжаете петь голосом, которого, я думал, погасил окончательно. Приходиться повторять все с начала. В моем отсутствии, Вы натворили стольеко глупостей форумчанам, что, не знаю, как перед ними оправдываться.
1. Чего стоят Ваши голословные утверждения:"
Присутствующие не растаптывают идею Юсуфа ввиду отсутствия последней. "Бессмысленное и беспощадное" нагромождение математических формул, в которых сам автор путается."
Если, прочитав статью, Вы не нашли идею, Вам, следует обратиться к настоящему доктору психологических наук;
Проблема не в том, что он не нашел там идеи.
Проблема в том, что НИКТО не нашел там идеи, потому что ее там нет.
А статью опубликовали только потому, что рецензенту было просто не под силу распутать этот клубок из кусков чужих формул и слов "предположим"
Уважаемый Доктор, смотрю, Вы опять подняли голову и продолжаете петь голосом, которого, я думал, погасил окончательно. Приходиться повторять все с начала. В моем отсутствии, Вы натворили стольеко глупостей форумчанам, что, не знаю, как перед ними оправдываться.
1. Чего стоят Ваши голословные утверждения:"
Присутствующие не растаптывают идею Юсуфа ввиду отсутствия последней. "Бессмысленное и беспощадное" нагромождение математических формул, в которых сам автор путается."
Если, прочитав статью, Вы не нашли идею, Вам, следует обратиться к настоящему доктору психологических наук;
2. Далее поете:" Сами формулы это хорошо известные плотности Гамма-распределения и интеграл от плотности в произвольной комбинации. Плотности и интегралы от плотности в любой комбинации непосредственной прогностической способностью не обладают. Сам автор предлагает такой алгоритм расчета по этим формулам:"
А где увидели обратное утверждение в тексте стптьи 10-детней давности? Где факты? где увидели "наукообразность"? Покажите свои научные труды! Они есть или опять все голословно?
Что означает синие и оранжевые полоски с цифрами 1,22 и 1,23 ? Что за индикатор, не ясно суть картинки.
Смысл в том, что вместо стрелок на покупку или продажу нарисованы линии буферов. Тоже самое что и стрелочки.