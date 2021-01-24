Теория Чарльза Доу - страница 62

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Evgeniy Chumakov:

По OHLC прошлого бара прогноз.

Вот, индикатор за 02 07 20г.


Сравните с 01 07 почти нет никаких изменений!
 
Alexander_K:

Я бы сказал даже - верует. Это ближе к Истине.

Александр, вы как всегда, точны в формулировках!

 
Доктор:

Т.е. у вас пока нет четких правил? По одной свече один прогноз, по двум свечам другой прогноз. Я правильно понял?

См. https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page62#comment_20122220

Теория Чарльза Доу
Теория Чарльза Доу
  • 2021.01.10
  • www.mql5.com
Уважаемые трейдеры...
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Интересно, а если бы это реально работало, Вы бы стали выкладывать прогнозы с таким же энтузиазмом?)

Все работает, спрашивайте. См. https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page62#comment_20122220 и сравнивайте. Атакуем ароблему с 2-х сторон, свечным и индикаторным методами1

Теория Чарльза Доу
Теория Чарльза Доу
  • 2021.01.10
  • www.mql5.com
Уважаемые трейдеры...
 
Alexander_K:

Отличный вопрос, Че! Мое почтение.

Просто логика.

 
Evgeniy Chumakov:


Есть текущий бар, на текущем баре сформирована только цена Open, High и Low и Close не известны пока бар не закроется.

Прошлого - значит для прогноза на текущий бар берутся значения OHLC с предыдущего бара.

Видмо, можно и так,  нужно проверить. Будет он-лайн анализ.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Просто логика.

PS:

Когда перестанешь интенсивно постить на форуме я пойму, что ты нашел то, что искал =D

Удачи Тебе дорогой друг в своих поисках грааля (на всякий пожарный, тут всего человека три на всем форуме, кто реально это сделал и в этой ветке как и во многих других их нет) )

Ну, Александр, если я не ошибаюсь, уже перестал интенсивно постить на форуме.

PS: Интересно получилось. Я ухватил Чеширского Кота, от которого осталась в цитируемом посте лишь улыбка)).

 
Evgeniy Chumakov:


Есть текущий бар, на текущем баре сформирована только цена Open, High и Low и Close не известны пока бар не закроется.

Прошлого - значит для прогноза на текущий бар берутся значения OHLC с предыдущего бара.

Верно

 
Evgeniy Chumakov:


Если алгоритм построения прогноза зависим от последовательности данных, то  данные нужно вводить правильно.

Что значит OHLC подряд? В растущей свече High может наступить раньше по времени чем Low и аналогично в нисходящей свече.

На 0-вой бар плюем до его завершения!

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Интересно, а если бы это реально работало, Вы бы стали выкладывать прогнозы с таким же энтузиазмом?)

Конечно! Тем более, все работает отлично. Ручной режим анализа-вот, что плохо  Нужно все делать программно. Основа есть, нужны программисты толковые, типа Валерия или Артема. Сергеева не сыскать

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