Теория Чарльза Доу - страница 62
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По OHLC прошлого бара прогноз.
Вот, индикатор за 02 07 20г.
Я бы сказал даже - верует. Это ближе к Истине.
Александр, вы как всегда, точны в формулировках!
Т.е. у вас пока нет четких правил? По одной свече один прогноз, по двум свечам другой прогноз. Я правильно понял?
См. https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page62#comment_20122220
Интересно, а если бы это реально работало, Вы бы стали выкладывать прогнозы с таким же энтузиазмом?)
Все работает, спрашивайте. См. https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page62#comment_20122220 и сравнивайте. Атакуем ароблему с 2-х сторон, свечным и индикаторным методами1
Отличный вопрос, Че! Мое почтение.
Просто логика.
Есть текущий бар, на текущем баре сформирована только цена Open, High и Low и Close не известны пока бар не закроется.
Прошлого - значит для прогноза на текущий бар берутся значения OHLC с предыдущего бара.
Видмо, можно и так, нужно проверить. Будет он-лайн анализ.
Просто логика.
PS:
Когда перестанешь интенсивно постить на форуме я пойму, что ты нашел то, что искал =D
Удачи Тебе дорогой друг в своих поисках грааля (на всякий пожарный, тут всего человека три на всем форуме, кто реально это сделал и в этой ветке как и во многих других их нет) )
Ну, Александр, если я не ошибаюсь, уже перестал интенсивно постить на форуме.
PS: Интересно получилось. Я ухватил Чеширского Кота, от которого осталась в цитируемом посте лишь улыбка)).
Есть текущий бар, на текущем баре сформирована только цена Open, High и Low и Close не известны пока бар не закроется.
Прошлого - значит для прогноза на текущий бар берутся значения OHLC с предыдущего бара.
Верно
Если алгоритм построения прогноза зависим от последовательности данных, то данные нужно вводить правильно.
Что значит OHLC подряд? В растущей свече High может наступить раньше по времени чем Low и аналогично в нисходящей свече.
На 0-вой бар плюем до его завершения!
Интересно, а если бы это реально работало, Вы бы стали выкладывать прогнозы с таким же энтузиазмом?)
Конечно! Тем более, все работает отлично. Ручной режим анализа-вот, что плохо Нужно все делать программно. Основа есть, нужны программисты толковые, типа Валерия или Артема. Сергеева не сыскать