Теория Чарльза Доу - страница 73
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Проблема может быть в том, что 'правильно' будет постфактум, а заранее не известно.
Посмотрим
; последних последних дневных баров
Евродоллар упадет всего на 0, 57 пункта четырехзнака, Порядок процесса высокий, время жизни импульса небольшой - 0,2066 суток
Посмотрим
Юсуф не так ли?
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Теория Чарльза Доу
Fast235, 2021.01.14 15:37
будущее безусловно зависит от прошлого и настоящего, но есть в конце звено которое недоступно человечеству, у Юсуфа 3 всего предложения, а между вторым и третьим число Пи еще дробей, глупая затея этот ПНБ
Вероятность - лженаука
Почему? Люди не могут знать будущего. Чтобы сделать прогноз на будущее, остаётся только давать неточные предположения.
Юсуф не так ли?
Я предунреждал, будут глупые предположения!
Почему? Люди не могут знать будущего. Чтобы сделать прогноз на будущее, остаётся только давать неточные предположения.
Потому, что не освоили ПНБ. Даже я не до конца их понимаю, имея ввиду загадочного параметра порядка процесса n! Он то взлетает, то - становится равно долям единицы, однозначно подчиняясь материальному балансу фактических, считай прошлых и расчетных будущих цен
; последних последних дневных баров
Давайте так немного упростим ситуацию чтобы заработать лярд на рынке!) Для этого используя кроме ценовых значения дневных баров, вы можете также рассчитать время также как показано на диаграмме приведенной вами? Если соединить цену и время линией то мы можем увидеть четкую линию очертание будущей движений цены! Тогда цена будет ходит следуя за нашей линией, это звучит как фантастика возможно, но ПНБ может думает иначе?
Я предунреждал, будут глупые предположения!
тогда как вы объясняете , что у вас всего 3 положения, и нет процессов всех которые зафиксируются в новой цене?
это ведь и есть неудобные для науки вопросы
выходит у вас будущее полностью пропускает настоящее, парадокс
Открыл ордер на покупку, закрылся с минусом , смотришь на ПНБ, а оно говорит Продавать Нужно Было.... хорошо сейчас...открылся на продажу, снова в минусах,
а ПНБ говорит Покупать Нужно Было
вот не знаю.
открылся сразу после первого прогноза от юсуфа в этой ветке:
загадочного параметра порядка процесса n!
Вы можете объяснить обычными словами, как можно узнать будущее. Без упоминания загадочности ПНБ.