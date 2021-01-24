Теория Чарльза Доу - страница 113

Новый комментарий
 
Marat Zeidaliyev:


ПНБ на максималках... или от 5 пунктов в день (в зависимости от тф), Храаль в чистом в виде.. ;-)

Необходимо срочно начинать ломать хребет рынку. Пока Стража Семи Ключей не почует неладное...

 
Vladimir Baskakov:
А сливаешь тогда чего?
подходы - в наличии - все гуд.
 
Vladimir Baskakov:
А сливаешь тогда чего?
космос  -реал тайм рисую!
учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
  • 2021.01.20
  • www.mql5.com
Прошу селянскую партию писать сюда, а то тормозит очень ваша старая веточка...
 
Roman Shiredchenko:
космос  -реал тайм рисую!
Прежде всего стабильность, а у тебя там горы
 
Renat Akhtyamov:
Прежде всего стабильность, а у тебя там горы

это философия торгов (переворотный мартини)  - этот подход в  основном юзаю.

 
Alexander_K:

У всех есть Граали, только у меня Его нетути... Обидно!

Так и вы говорите что есть.

[Удален]  
secret:

Так и вы говорите что есть.

Ещё не родился человек, способный его понять
 
Alexander_K:

Необходимо срочно начинать ломать хребет рынку. Пока Стража Семи Ключей не почует неладное...

Вчера завершил торги, почти +50 пунктов, 10% прибыли,  просадка 2%. Только автоматизировать на мой взгляд невозможно, если возможно то архи сложно, должно быть задействовано какой нибудь ИИ. 

 
Marat Zeidaliyev:

Вчера завершил торги, почти +50 пунктов, 10% прибыли,  просадка 2%. Только автоматизировать на мой взгляд невозможно, если возможно то архи сложно, должно быть задействовано какой нибудь ИИ. 

мозги должны быть задействованы, а не ИИ

стрелочки руками рисовал?

если не руками, то ИИ уже есть

если руками, то и торгуй руками

в обоих случаях ИИ - это твой мозг.
 
Marat Zeidaliyev:

Вчера завершил торги, почти +50 пунктов, 10% прибыли,  просадка 2%. Только автоматизировать на мой взгляд невозможно, если возможно то архи сложно, должно быть задействовано какой нибудь ИИ. 

Есть еще работы того же дизайнера?

;)

1...106107108109110111112113114
Новый комментарий