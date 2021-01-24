Теория Чарльза Доу - страница 113
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ПНБ на максималках... или от 5 пунктов в день (в зависимости от тф), Храаль в чистом в виде.. ;-)
Необходимо срочно начинать ломать хребет рынку. Пока Стража Семи Ключей не почует неладное...
А сливаешь тогда чего?
А сливаешь тогда чего?
космос -реал тайм рисую!
Прежде всего стабильность, а у тебя там горы
это философия торгов (переворотный мартини) - этот подход в основном юзаю.
У всех есть Граали, только у меня Его нетути... Обидно!
Так и вы говорите что есть.
Так и вы говорите что есть.
Необходимо срочно начинать ломать хребет рынку. Пока Стража Семи Ключей не почует неладное...
Вчера завершил торги, почти +50 пунктов, 10% прибыли, просадка 2%. Только автоматизировать на мой взгляд невозможно, если возможно то архи сложно, должно быть задействовано какой нибудь ИИ.
Вчера завершил торги, почти +50 пунктов, 10% прибыли, просадка 2%. Только автоматизировать на мой взгляд невозможно, если возможно то архи сложно, должно быть задействовано какой нибудь ИИ.
мозги должны быть задействованы, а не ИИ
стрелочки руками рисовал?
если не руками, то ИИ уже есть
если руками, то и торгуй рукамив обоих случаях ИИ - это твой мозг.
Вчера завершил торги, почти +50 пунктов, 10% прибыли, просадка 2%. Только автоматизировать на мой взгляд невозможно, если возможно то архи сложно, должно быть задействовано какой нибудь ИИ.
Есть еще работы того же дизайнера?
;)