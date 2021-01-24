Теория Чарльза Доу - страница 43
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А что ветка Юмора переехала сюда?
Тут походу у всех есть псевдограальи, миллионеры, мерятся этими.
А на неделю вперед сможете предсказать? Ведь по сути для анализа согласно П+Н+Б = 1 вывести чему равно условно Б = (1- (П+Н)) для Вас не составит труда в любом масштабе?
это очень сложный вопрос, поэтому пропускается как и все остальные подобные)
Может у Юсуфа его индикатор и работает для прогноза неких рядов (что он описывал) , но не факт что будет работать на ценовых рядах.
Я пока не обнаружил как его применить к цене что бы получить профит.
Если открывать на каждом баре и закрывать по достижению общей прибыли, то слив на большом интервале будет. Потом же опять от выборки меняется прогноз, как бы сглаживая ряд данных.
Если кинуть на цены зигзага, то не отстаёт и не опережает.
Если на каждом баре определить за сколько баров цена сделала размах в N пунктов, а потом взять значения Open/((Max + Min)/2) , то тоже интересного ничего нет.
Думал может спрогнозирует отбой/пробой от уровня.
Господа, выступлю в качестве учителя и развею все ваши сомнения
вспомним этот пост
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Теория Чарльза Доу
Renat Akhtyamov, 2021.01.08 11:00
это уже норм
следуйте дальше в этом же направлении
лично я не использую индикаторы
даже после того, как мною была написана программа - ГРААЛЬ, я по инерции (примерно с год) парил себе мозги разным изобретательством
теперь все, надоело.
скажу только то, что торгую я без депозита, хоть и многие в это не совсем верят
вот хребет форе я уж точно поломал
так что как нибудь сами ройтесь в индикаторных системах, мне это не интересно
теперь смотрим сегодняшний результат моих торгов
снимаем баланс до нуля (ежедневный бонус)
при этом капитал у мну (эквити) вырос еще больше
Поняли теперь как надо?
---
2021 © new-rena
ahahahaha
2021 © new-rena
ahahahaha
Лет 10 так пишешь, а потом опять ошибке в формулЕ.
;))
снимаем баланс до нуля (ежедневный бонус)
при этом капитал у мну (эквити) вырос еще больше
брокер терпит ?
снимать при не закрытых ордерах ?
Ну да... предсказывание поведения рынка в пределах шумового коридора дело стоящее..
А на неделю вперед сможете предсказать? Ведь по сути для анализа согласно П+Н+Б = 1 вывести чему равно условно Б = (1- (П+Н)) для Вас не составит труда в любом масштабе?
Это возможно, если время жизни импульса Тау) больше 1 недели, нужно считать. Поняли7 пока, время жизни более 5 часов не заметили, большинство имеют молниеносный характер. Таковым оказался рынок Форекс.
брокер терпит ?
снимать при не закрытых ордерах ?
дык снимают не баланс а экви, разве не в курсе?
если экви 1, а баланс 1000, скока снимешь - 1000 чтоли?
Господа, выступлю в качестве учителя и развею все ваши сомнения
Ренат, подмените на время Юсуфа. Он ночь не спал. Ему нужен отдых.
Может у Юсуфа его индикатор и работает для прогноза неких рядов (что он описывал) , но не факт что будет работать на ценовых рядах.
Я пока не обнаружил как его применить к цене что бы получить профит.
Если открывать на каждом баре и закрывать по достижению общей прибыли, то слив на большом интервале будет. Потом же опять от выборки меняется прогноз, как бы сглаживая ряд данных.
Если кинуть на цены зигзага, то не отстаёт и не опережает.
Если на каждом баре определить за сколько баров цена сделала размах в N пунктов, а потом взять значения Open/((Max + Min)/2) , то тоже интересного ничего нет.
Думал может спрогнозирует отбой/пробой от уровня.
Вот именно его прогноз не работает на ценовых рядах, вы заметили что прогноз всегда показывает линейное направление только в одну сторону, предсказание прогноз цены должен быть всегда волновым, рынок не может тупо спуститься без коррекций и волн.