Теория Чарльза Доу - страница 53

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Yousufkhodja Sultonov:

Я пользуюсь этим:


Ваш индикатор может точно предсказывать хотя бы направление ветра (тренда), а дальше я сам разберусь, показать стрелочками вниз или вверх? 

 
Vladimir Karputov:

Работайте в MetaTrader 5. После этого можно будет просить о чем-то.

Спасибо за дельное замечание у меня есть вариант индикатора на МТ5. Сейчас скачаю МТ5 и попробую. Благодарю. Просто, я привык к МТ4, но, попробую освоить и МТ5.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Спасибо за дельное замечание у меня есть вариант индикатора на МТ5. Сейчас скачаю МТ5 и попробую. Благодарю. Просто, я привык к МТ4, но, попробую освоить и МТ5.

Вы вообще-то находитесь на форуме MQL5. 

 
Marat Zeidaliyev:

Ваш индикатор может точно предсказывать хотя бы направление ветра (тренда), а дальше я сам разберусь, показать стрелочками вниз или вверх? 

Сами отлично видите, синие стрелочки-вверх, красные - вниз, нет стрелки или стрелок - вне рынка и видите степень достоверности его прогнозов. Разве можно что-либо проигрывать в подобной ситуации? Меняете в настройках выборку (ПН) и (Б), получаете любой проноз. Нужно оптимизировать выборку тестированием каждого инструмента.

 
Vladimir Karputov:

Вы вообще-то находитесь на форуме MQL5. 

Спасибо, учту впредь.

 
Vladimir Karputov:

Вы вообще-то находитесь на форуме MQL5. 

Если что, то мы находимся здесь


 
Vitaly Muzichenko:

Если что, то мы находимся здесь


Спасибо, Виталий, за своевременную поддержку! Скиньте, пожалуйста терминал МТ5, предварительно установив индикатор на нем. Благодарю!

 
Yousufkhodja Sultonov:


Скиньте, пожалуйста терминал МТ5, предварительно установив индикатор на нем. Благодарю!


Загрузите MT5 и сами разместите файл индикатора в каталоге индикаторов mt5.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Чтобы можно было оперативно произвести полноценный свечной анализ ситуации на рынке в режиме он-лайн, по OHLC любой одной  свечи по значениям параметра порядка процесса торговли n, время жизни импульса тау и потенциала системы D по примеру и подобию https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page46#comment_20100767, хочу просить у Роша, о возможности и актуальности выпуска  статьи на эту тему. Они есть в коде индикатора в неявном виде. В каком виде их вытащить- в виде графиков или текста, на Ваше усмотрение.


Ничего не понял.

 
Marat Zeidaliyev:

Ваш индикатор может точно предсказывать хотя бы направление ветра (тренда), а дальше я сам разберусь, показать стрелочками вниз или вверх? 


Так установите индикатор на рафик ... (на график) и проверьте. 

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