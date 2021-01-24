Теория Чарльза Доу - страница 53
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Ваш индикатор может точно предсказывать хотя бы направление ветра (тренда), а дальше я сам разберусь, показать стрелочками вниз или вверх?
Работайте в MetaTrader 5. После этого можно будет просить о чем-то.
Спасибо за дельное замечание у меня есть вариант индикатора на МТ5. Сейчас скачаю МТ5 и попробую. Благодарю. Просто, я привык к МТ4, но, попробую освоить и МТ5.
Спасибо за дельное замечание у меня есть вариант индикатора на МТ5. Сейчас скачаю МТ5 и попробую. Благодарю. Просто, я привык к МТ4, но, попробую освоить и МТ5.
Вы вообще-то находитесь на форуме MQL5.
Ваш индикатор может точно предсказывать хотя бы направление ветра (тренда), а дальше я сам разберусь, показать стрелочками вниз или вверх?
Сами отлично видите, синие стрелочки-вверх, красные - вниз, нет стрелки или стрелок - вне рынка и видите степень достоверности его прогнозов. Разве можно что-либо проигрывать в подобной ситуации? Меняете в настройках выборку (ПН) и (Б), получаете любой проноз. Нужно оптимизировать выборку тестированием каждого инструмента.
Вы вообще-то находитесь на форуме MQL5.
Спасибо, учту впредь.
Вы вообще-то находитесь на форуме MQL5.
Если что, то мы находимся здесь
Если что, то мы находимся здесь
Спасибо, Виталий, за своевременную поддержку! Скиньте, пожалуйста терминал МТ5, предварительно установив индикатор на нем. Благодарю!
Скиньте, пожалуйста терминал МТ5, предварительно установив индикатор на нем. Благодарю!
Загрузите MT5 и сами разместите файл индикатора в каталоге индикаторов mt5.
Чтобы можно было оперативно произвести полноценный свечной анализ ситуации на рынке в режиме он-лайн, по OHLC любой одной свечи по значениям параметра порядка процесса торговли n, время жизни импульса тау и потенциала системы D по примеру и подобию https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page46#comment_20100767, хочу просить у Роша, о возможности и актуальности выпуска статьи на эту тему. Они есть в коде индикатора в неявном виде. В каком виде их вытащить- в виде графиков или текста, на Ваше усмотрение.
Ничего не понял.
Ваш индикатор может точно предсказывать хотя бы направление ветра (тренда), а дальше я сам разберусь, показать стрелочками вниз или вверх?
Так установите индикатор на рафик ... (на график) и проверьте.