Теория Чарльза Доу - страница 31
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а между тем, евро двинулась к своей цели - 1.19000
а между тем, евро двинулась к своей цели - 1.19000
К твоей цели, вернее. Красивой, но никому неизвестной
эту цель юсуф предсказал...
а между тем, евро двинулась к своей цели - 1.19000
зачем такие уровни дальние смотрите
у меня перерыв день из-за смены тренд линии, но вероятно вниз будет, торговля как обычно до амер. сессии
эту цель юсуф предсказал...
50% из общего числа трейдеров так и предсказывают как у Юсуфа, но никто на этом и не заработал. Предсказание должно быть точно на 100% или 0%, третьего не дано, иначе кофейная гуща.
50% из общего числа трейдеров так и предсказывают как у Юсуфа, но никто на этом и не заработал. Предсказание должно быть точно на 100% или 0%, третьего не дано, иначе кофейная гуща.
Куда она там двинулась?
хотя существует вероятность укрепления доллара даже до 1.17 на фоне вступления Байдена в должность.
хотя существует вероятность укрепления доллара даже до 1.17 на фоне вступления Байдена в должность.
вот уже подвижки пошли - "существует вероятность"...
интересно, если в этом месяце цель 1.19000 будет достигнута,
юсуфа по прежнему будут обзывать шизофреником ?
вот уже подвижки пошли - "существует вероятность"...
интересно, если в этом месяце цель 1.19000 будет достигнута,
юсуфа по прежнему будут обзывать шизофреником ?