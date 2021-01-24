Теория Чарльза Доу - страница 31

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а между тем, евро двинулась к своей цели - 1.19000


[Удален]  
Denis Sartakov:

а между тем, евро двинулась к своей цели - 1.19000


К твоей цели, вернее. Красивой, но никому неизвестной
 
Vladimir Baskakov:
К твоей цели, вернее. Красивой, но никому неизвестной

эту цель юсуф предсказал...

 
Denis Sartakov:

а между тем, евро двинулась к своей цели - 1.19000


Куда она там двинулась?
Движется четко в границах восходящего канала (H4). Канал ещё не пробит, а если даже пробьет то там другой восходящий канал (D1), на котором даже в данный момент коррекция вожможна только максимум до 1.21
 

зачем такие уровни дальние  смотрите

у меня перерыв день из-за смены тренд линии, но вероятно вниз будет, торговля как обычно до амер. сессии

 
Denis Sartakov:

эту цель юсуф предсказал...

50% из общего числа трейдеров так и предсказывают как у Юсуфа, но никто на этом и не заработал. Предсказание должно быть точно на 100% или 0%, третьего не дано, иначе кофейная гуща. 

 
Marat Zeidaliyev:

50% из общего числа трейдеров так и предсказывают как у Юсуфа, но никто на этом и не заработал. Предсказание должно быть точно на 100% или 0%, третьего не дано, иначе кофейная гуща. 

Ну Вы хватанули - на 100%.
Кто научиться стабильно предсказывать на 60% - уже будет в шоколаде.
На 100% предсказывают только жулики или больные на голову.
 
Nikolai Semko:
Куда она там двинулась?
Движется четко в границах восходящего канала (H4). Канал ещё не пробит, а если даже пробьет то там другой восходящий канал (D1), на котором даже в данный момент коррекция вожможна только максимум до 1.21

хотя существует вероятность укрепления доллара даже до 1.17 на фоне вступления Байдена в должность.


 
Nikolai Semko:

хотя существует вероятность укрепления доллара даже до 1.17 на фоне вступления Байдена в должность.


вот уже подвижки пошли - "существует вероятность"...

интересно, если в этом месяце цель 1.19000 будет достигнута, 

юсуфа по прежнему будут обзывать шизофреником ?

[Удален]  
Denis Sartakov:

вот уже подвижки пошли - "существует вероятность"...

интересно, если в этом месяце цель 1.19000 будет достигнута, 

юсуфа по прежнему будут обзывать шизофреником ?

Естественно
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