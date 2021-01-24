Теория Чарльза Доу - страница 59
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Объясняю, еще раз, подробно: Да, не нужен индикатор, даЮ не важно, работать на МТ4 или МТ5
какого модератора, мы на свободном форуме.
Продолжайте там, где вам удобно
какого модератора, мы на свободном форуме.
Продолжайте там, где вам удобно
Виталий, все стало понятно?
Ваша задача: найти в недрах кода расчета индикатора значения n,тау и D, все1!
КакЮ тперь, отменить заказ во фрилансе и/или передать его Вам?
Беру свечу за этот день, определяю OHLC, запускаю ПНБ на этих 4-х значениях цены, определяю порядок процесса торгвли n, время жизни импульса тау и потенциал этого импульса D. Все! Приступаю к анализу ситуации:
Вижу, что, время жизни импульса равно 6,5 месяцам, он очень мощный и устойчивый. Потенциал-более 600 пунктов, положительный, ставлю ордер бай сроком на 6 есяцев и более не заглядываю в терминал. Через 6 месяцев фиксирую профит в 600 пунктов.
Через 6 месяцев в терминале, где цифра баланс может быть 0.00
Через 6 месяцев в терминале, где цифра баланс может быть 0.00
Как м.б. 00, когда рынок идет постоянно в рост? Смотрите график реальной ситуации! https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page46#comment_20100767 https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page52#comment_20112080
Рассмотрим пример
Хочу узнать , на момент 01 07 20 г, какая ситуация на рынке золота?
Беру свечу за этот день, определяю OHLC, запускаю ПНБ на этих 4-х значениях цены, определяю порядок процесса торгвли n, время жизни импульса тау и потенциал этого импульса D. Все! Приступаю к анализу ситуации:
Вижу, что, время жизни импульса равно 6,5 месяцам, он очень мощный и устойчивый. Потенциал-более 600 пунктов, положительный, ставлю ордер бай сроком на 6 есяцев и более не заглядываю в терминал. Через 6 месяцев фиксирую профит в 600 пунктов. Анализ завершен! https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page52#comment_20112080
Юсуф, а что делать по вашей системе, если на следующий день, 02 07 20 г, вы опять проводите анализ ("беру свечу за этот день, определяю OHLC, запускаю ПНБ на этих 4-х значениях цены...").
И анализ показывает 600 пунктов, но потенциал отрицательный, т.е. нужен шорт.
Что делать то? Закрывать бай? Переворачиваться в шорт?
Юсуф, а что делать по вашей системе, если на следующий день, 02 07 20 г, вы опять проводите анализ ("беру свечу за этот день, определяю OHLC, запускаю ПНБ на этих 4-х значениях цены...").
И анализ показывает 600 пунктов, но потенциал отрицательный, т.е. нужен шорт.
Что делать то? Закрывать бай? Переворачиваться в шорт?
Сейчас это проверим! Свеча за 02 07 20г:
Сейчас это проверим!
А ещё проверьте OHLC поменять местами, насколько изменится прогноз.
Сейчас это проверим!
Что значит проверим? Вопрос был другой. Что предусматривает торговая система? Конкретная дата (01 07 20) не важна.
Виталий, все стало понятно?
Ваша задача: найти в недрах кода расчета индикатора значения n,тау и D, все1!
КакЮ тперь, отменить заказ во фрилансе и/или передать его Вам?
Этого сделать не могу, вообще не понимаю, что там за расчёты.
Что значит проверим? Вопрос был другой. Что предусматривает торговая система? Конкретная дата (01 07 20) не важна.
Сделал прогноз за 02 07 20 Прогноз за 01 07 20г. только укрепил свою состоятельность!г Профит увеличися еще на 2,46 пункта к 695 пунктам, время жизни импульса всего 0,94 сутки а были месяцы днем ранее,.Вопросы остались?