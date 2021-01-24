Теория Чарльза Доу - страница 91
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Цифры сам возьми...
Терминал открой и возьми цифры котировок :-) Покажи класс - спрогнозируй реальное.
Юсуф, но вы-же тут очень давно, что из себя нуба строите ? зачем...
Так вот же, сигнал от Юсуф дал прогноз - пользуйтесь!!!
Понял, интересует евродоллар ТФ Д1 Сейчас сделаю Опен: 1,2218, 1,2151, 1,2205, 1,2154 Так?
Импульс отрицательный, мощный, стремится "уронить" цену, Время жизни 2,8286 суток, т.е., на выходнфе, несмотря на то, что, рынок пытается удержать цену на величину прогноза, которую видиле на графике прогноза!
Как человек имеющий немного опыта скажу, что на самом деле прогноз не особо нужен, важно лишь узнать один единственный факт: текущая коррекция это уже разворот рынка или это только коррекция по тренду.
Определив это можно заработать очень много денег на любом рынке открываясь по самой выгодной цене (на реальном рынке).
Ваш мат.аппарат сможет это определить и если да, то как именно это можно сделать по Вашему мнению.
PS: данная проблема - это проблема абсолютно любого способа торговли который вообще существует, на любом рынке, вне зависимости от алгоритма реализации.
Как человек имеющий немного опыта скажу, что на самом деле прогноз не особо нужен, важно лишь узнать один единственный факт: текущая коррекция это уже разворот рынка или это только коррекция по тренду.
Определив это можно заработать очень много денег на любом рынке открываясь по самой выгодной цене (на реальном рынке).
Ваш мат.аппарат сможет это определить и если да, то как именно это можно сделать по Вашему мнению.
PS: данная проблема - это проблема абсолютно любого способа торговли, который вообще существует на любом рынке, вне зависимости от алгоритма реализации.
Для начала дайте определение тренда и коррекции. Уверен не сможете.
Это действительно крайне сложно.
Я даже не уверен понимаю ли я, чем они друг от друга отличаются...и вообще не уверен понимаю ли я, что я понимаю то, о чем говорю XD
Как человек имеющий немного опыта скажу, что на самом деле прогноз не особо нужен, важно лишь узнать один единственный факт: текущая коррекция это уже разворот рынка или это только коррекция по тренду.
Определив это можно заработать очень много денег на любом рынке открываясь по самой выгодной цене (на реальном рынке).
Ваш мат.аппарат сможет это определить и если да, то как именно это можно сделать по Вашему мнению.
PS: данная проблема - это проблема абсолютно любого способа торговли который вообще существует, на любом рынке, вне зависимости от алгоритма реализации.
Золотые слова. Полностью согласен.
Золотые слова. Полностью согласен.
просто попытка поставить эту ветку на правильные рельсы с минимальным вмешательством в процесс. Кто знает может что-то путное и выйдет (буду сравнивать со своими уже готовыми боевыми алгоритмами) , конечно, если Юсуф подключится.
Как человек имеющий немного опыта скажу, что на самом деле прогноз не особо нужен, важно лишь узнать один единственный факт: текущая коррекция это уже разворот рынка или это только коррекция по тренду.
Определив это можно заработать очень много денег на любом рынке открываясь по самой выгодной цене (на реальном рынке).
Ваш мат.аппарат сможет это определить и если да, то как именно это можно сделать по Вашему мнению.
PS: данная проблема - это проблема абсолютно любого способа торговли который вообще существует, на любом рынке, вне зависимости от алгоритма реализации.
Можно по другому сформулировать: будет ли текущий луч зиг-зага короче или длиннее предыдущего. Если короче - коррекция, длиннее - разворот. А в индикатор Юсуфа вместо цены ввести значения колен зиг-зага.
А в индикатор Юсуфа вместо цены ввести значения колен зиг-зага.
Вводил. Уже писал об этом. Если текущая цена выше предыдущей, то индикатор сообщает ,что следующая цена будет ниже, но уровень разворота не видно.
Можно по другому сформулировать: будет ли текущий луч зиг-зага короче или длиннее предыдущего. Если короче - коррекция, длиннее - разворот. А в индикатор Юсуфа вместо цены ввести значения колен зиг-зага.
"Если короче - коррекция, длиннее - разворот. " - тут мы как и всегда упираемся в вопрос относительности анализа на рынке, что такое "короче" и насколько тогда "длиннее"...
"А в индикатор Юсуфа вместо цены ввести значения колен зиг-зага" - все равно не поможет, потому что в самом главном вопросе - точка начала отсчета, конь не валялся. А пока он не решен туда хоть что прикручивай - все бестолку, гарантированно.Хотя может зиг-зиг отчасти и решит этот вопрос. почему отчасти, потому что шум влияет на него, как на младенца избиение))
Вводил. Уже писал об этом. Если текущая цена выше предыдущей, то индикатор сообщает ,что следующая цена будет ниже, но уровень разворота не видно.
Мне нужно показывать и вторую ветвь индикатора, значит. Впредь буду показывать