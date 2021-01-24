Теория Чарльза Доу - страница 94
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вы таки будете удивлены, но евро сегодня скорее отыграет вверх. Ему(в совокупности с "друзьями") туда проще, пятничный пирог всё ещё недоели.
Индикатор оказался прав! Начало сессии -евро-вниз.
Что мне удалось собрать, по обрывкам и кускам сообщений Юсуфа.
И систематизировать в задачу.
Основные переменные модели и их описание.
n ?
T время жизни прогноза(период чему соответствует?)
а альфа
B бетта
D ошибка прогноза
Dcorr импульс прогноза (-)шорт, (+)лонг. Чем (>) или (<) от нуля тем сильнее сигнал
Остаётся найти эти переменные в коде.
Но так как в коде совсем другие обозначения, у всех тут это вызывает основную проблему в их нахождении.
Просьба к Юсуфу, каждой переменной из таблицы выше, присвоить имя той переменной как она выглядит в коде индикатора.
n = имя переменной в коде индикатора (?)
T = имя переменной в коде индикатора (?)
а = имя переменной в коде индикатора (?)
B = имя переменной в коде индикатора (?)
D = имя переменной в коде индикатора (?)
Dcorr = имя переменной в коде индикатора (?)
Тогда здешние программисты поймут суть каждой переменной, и начнут свои исследования.
А так, при такой постановке задачи, когда не кто не понимает, где найти в коде ту или иную переменную из таблицы, результат на коллективное исследование равен нулю.
После того как будут найдены переменные в коде из вышеприведённой таблицы,
задача которую огласил Юсуф звучит так:
n - Выяснить роль загадочного значения, которому нет объяснения у Юсуфа
T - Определить время жизни прогноза
D - Определить критическое значение ошибки прогноза
Что мне удалось собрать, по обрывкам и кускам сообщений Юсуфа.
И систематизировать в задачу.
Основные переменные модели и их описание.
n ?
T время жизни прогноза(период чему соответствует?)
а альфа
B бетта
D ошибка прогноза
Dcorr импульс прогноза (-)шорт, (+)лонг. Чем (>) или (<) от нуля тем сильнее сигнал
Остаётся найти эти переменные в коде.
Но так как в коде совсем другие обозначения, у всех тут это вызывает основную проблему в их нахождении.
Просьба к Юсуфу, каждой переменной из таблицы выше, присвоить имя той переменной как она выглядит в коде индикатора.
n = имя переменной в коде индикатора (?)
T = имя переменной в коде индикатора (?)
а = имя переменной в коде индикатора (?)
B = имя переменной в коде индикатора (?)
D = имя переменной в коде индикатора (?)
Dcorr = имя переменной в коде индикатора (?)
Тогда здешние программисты поймут суть каждой переменной, и начнут свои исследования.
А так, при такой постановке задачи, когда не кто не понимает, где найти в коде ту или иную переменную из таблицы, результат на коллективное исследование равен нулю.
После того как будут найдены переменные в коде из вышеприведённой таблицы,
задача которую огласил Юсуф звучит так:
n - Выяснить роль загадочного значения, которому нет объяснения у Юсуфа
T - Определить время жизни прогноза
D - Определить критическое значение ошибки прогноза
Справедливое замечание. Будет выполнено. Дерзайте, Господа! Всё есть в тексте статьи https://www.mql5.com/ru/articles/250, читайте и перечитывайте ее, сравните с экзелем
Просьба к Юсуфу, каждой переменной из таблицы выше, присвоить имя той переменной как она выглядит в коде индикатора.
n = имя переменной в коде индикатора (?)
T = имя переменной в коде индикатора (?)
а = имя переменной в коде индикатора (?)
B = имя переменной в коде индикатора (?)
D = имя переменной в коде индикатора (?)
Dcorr = имя переменной в коде индикатора (?)
Тогда здешние программисты поймут суть каждой переменной, и начнут свои исследования.
А так, при такой постановке задачи, когда не кто не понимает, где найти в коде ту или иную переменную из таблицы, результат на коллективное исследование равен нулю.
.
n - Выяснить роль загадочного значения, которому нет объяснения у Юсуфа
Загадочный элемент это период (размер выборки) от него всё зависит.
Загадочный элемент это период (размер выборки) от него всё зависит.
В открытом доступе индикатора нет?
Да это я уже понял, что название переменных есть, моя невнимательность. Спасибо за уточнение.
Под неизвестным n я ориентировался на n из таблицы.
Подумал что в таблице показаны основные переменные.
Тоже сначала на n подумал как длина выборки. Но в таблице тоже есть n, и она double. Это меня и смутило.
По этому какая то двоякая трактовка эн получается. Какую эн имел ввиду Юсуф ))
В открытом доступе индикатора нет?
https://www.mql5.com/ru/code/10339
В открытом доступе индикатора нет?
И ещё
По этому какая то двоякая трактовка эн получается. Какую эн имел ввиду Юсуф ))
Без понятия.
Нужно таблицу за последние 4 цены Open дневного графика EURUSD, тогда можно сравнить с индикатором.
Я кстати ковыряю _Forecast_v12 , другие не смотрел и желания нет.