Теория Чарльза Доу - страница 94

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Maxim Kuznetsov:
вы таки будете удивлены, но евро сегодня скорее отыграет вверх. Ему(в совокупности с "друзьями") туда проще, пятничный пирог всё ещё недоели. 

Индикатор оказался прав! Начало сессии -евро-вниз.

 

Что мне удалось собрать, по обрывкам и кускам сообщений Юсуфа.
И систематизировать в задачу.


Основные переменные модели и их описание.

n        ?
T        время жизни прогноза(период чему соответствует?)
а        альфа
B        бетта
D        ошибка прогноза
Dcorr  импульс прогноза (-)шорт, (+)лонг. Чем (>) или (<) от нуля тем сильнее сигнал 

us

Остаётся найти эти переменные в коде.
Но так как в коде совсем другие обозначения, у всех тут это вызывает основную проблему в их нахождении.


Просьба к Юсуфу, каждой переменной из таблицы выше, присвоить имя той переменной как она выглядит в коде индикатора. 

n        = имя переменной в коде индикатора  (?)
T        = имя переменной в коде индикатора  (?)
а        = имя переменной в коде индикатора  (?) 
B        = имя переменной в коде индикатора  (?)
D        = имя переменной в коде индикатора  (?) 
Dcorr  = имя переменной в коде индикатора  (?)

Тогда здешние программисты поймут суть каждой переменной, и начнут свои исследования.
А так, при такой постановке задачи, когда не кто не понимает, где найти в коде ту или иную переменную из таблицы, результат на коллективное исследование равен нулю.


После того как будут найдены переменные в коде из вышеприведённой таблицы,
задача которую огласил Юсуф звучит так:

n - Выяснить роль загадочного значения, которому нет объяснения у Юсуфа
T - Определить время жизни прогноза
D - Определить критическое значение ошибки прогноза

 
Roman:

Что мне удалось собрать, по обрывкам и кускам сообщений Юсуфа.
И систематизировать в задачу.


Основные переменные модели и их описание.

n        ?
T        время жизни прогноза(период чему соответствует?)
а        альфа
B        бетта
D        ошибка прогноза
Dcorr  импульс прогноза (-)шорт, (+)лонг. Чем (>) или (<) от нуля тем сильнее сигнал 

Остаётся найти эти переменные в коде.
Но так как в коде совсем другие обозначения, у всех тут это вызывает основную проблему в их нахождении.


Просьба к Юсуфу, каждой переменной из таблицы выше, присвоить имя той переменной как она выглядит в коде индикатора. 

n        = имя переменной в коде индикатора  (?)
T        = имя переменной в коде индикатора  (?)
а        = имя переменной в коде индикатора  (?) 
B        = имя переменной в коде индикатора  (?)
D        = имя переменной в коде индикатора  (?) 
Dcorr  = имя переменной в коде индикатора  (?)

Тогда здешние программисты поймут суть каждой переменной, и начнут свои исследования.
А так, при такой постановке задачи, когда не кто не понимает, где найти в коде ту или иную переменную из таблицы, результат на коллективное исследование равен нулю.


После того как будут найдены переменные в коде из вышеприведённой таблицы,
задача которую огласил Юсуф звучит так:

n - Выяснить роль загадочного значения, которому нет объяснения у Юсуфа
T - Определить время жизни прогноза
D - Определить критическое значение ошибки прогноза

Справедливое замечание. Будет выполнено. Дерзайте, Господа! Всё есть в тексте статьи https://www.mql5.com/ru/articles/250, читайте и перечитывайте ее, сравните с экзелем

Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
  • www.mql5.com
Рыночная цена складывается в результате устойчивого равновесия между спросом и предложением, а те, в свою очередь, зависят от множества экономических, политических и психологических факторов. Непосредственный учет всех составляющих осложнен как различием природы, так и причиной воздействия этих факторов. На основании разработанной регрессионной модели в статье сделана попытка прогнозирования рыночной цены.
 
Roman:


Просьба к Юсуфу, каждой переменной из таблицы выше, присвоить имя той переменной как она выглядит в коде индикатора. 

n        = имя переменной в коде индикатора  (?)
T        = имя переменной в коде индикатора  (?)
а        = имя переменной в коде индикатора  (?) 
B        = имя переменной в коде индикатора  (?)
D        = имя переменной в коде индикатора  (?) 
Dcorr  = имя переменной в коде индикатора  (?)

Тогда здешние программисты поймут суть каждой переменной, и начнут свои исследования.
А так, при такой постановке задачи, когда не кто не понимает, где найти в коде ту или иную переменную из таблицы, результат на коллективное исследование равен нулю.


.

 
Roman:


n - Выяснить роль загадочного значения, которому нет объяснения у Юсуфа


Загадочный элемент это период (размер выборки)  от него всё зависит.

 
Evgeniy Chumakov:


Загадочный элемент это период (размер выборки)  от него всё зависит.

В открытом доступе индикатора нет?

 
Evgeniy Chumakov:


Да это я уже понял, что название переменных есть, моя невнимательность. Спасибо за уточнение.

Под неизвестным n я ориентировался на n из таблицы.
Подумал что в таблице показаны основные переменные.

us

Тоже сначала на n подумал как длина выборки. Но в таблице тоже есть n, и она double. Это меня и смутило.
По этому какая то двоякая трактовка эн получается. Какую эн имел ввиду Юсуф  ))

 
darirunu1:

В открытом доступе индикатора нет?

https://www.mql5.com/ru/code/10339

Индикатор Султонова
Индикатор Султонова
  • www.mql5.com
Индикатор прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы.
 
darirunu1:

В открытом доступе индикатора нет?

И ещё

Файлы:
_Forecast_v12.mq4  30 kb
 
Roman:


По этому какая то двоякая трактовка эн получается. Какую эн имел ввиду Юсуф  ))


Без понятия. 

Нужно таблицу за последние 4 цены Open дневного графика EURUSD, тогда можно сравнить с индикатором.

Я кстати ковыряю _Forecast_v12 , другие не смотрел и желания нет.

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