Теория Чарльза Доу - страница 89
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А какой период жизни вы не считаете потерянным временем? Когда, сидишь в жезлонге на пляже, пьёшь пиво и покуриваешь кальян? )))
Я не торговал за это время. Вы бы тоже так сказали, если 8 лет изучали бы одно и тоже. Сейчас, зато я готовлю прорыв, я же говорю ценный опыт и ценные знания прям как у скрижали Моисея. )))
У Юсуфа сегодня выходной или совсем плюнул на всё.
Вопрос актуален https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page88#comment_20216652
Не пишите ниже, пусть он ответит.
да никак не трактуйте, бред нельзя трактовать, но можно восхищаться глубиной и устойчивостью
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прогнозы следующей "точке" для всех имеющихся инструментов по последним 4-м :
open H1
open H2
open H4
open W1
должны совпасть в понедельник.
но даже близко не совпадут. И даже не будут сделаны, потому как автор топика на MQL5 за 10 лет не удосужился ознакомиться с терминалом и областью в которой пытается делать прогнозы. Хотя может у доцентов так принято.
Что за инструмент?, давайте цифры, без рассуждений!
Флудильщики идите отседова, а то попрашу модераторов Вас забанить! Или двайте по теме.
Для автора - вынес показ всех переменных, что есть в индикаторе. Если тут есть ваши тау и т.д. скачайте эту картинку и в Paint подпишите переменные.
На картинке данные индикатора по 4 ценам Open.
Хорошо бы ещё услышать как эти данные трактовать для прогноза.
Тау, эн, Д имеются у меня в алгоритме экзель и варианте индикатора, который сделал Владислав Гошков. Он один в один скопировал экзель и вставил в МКЛ
Флудильщики идите отседова, а то попрашу модераторов Вас забанить! Или двайте по теме.
Для автора - вынес показ всех переменных, что есть в индикаторе. Если тут есть ваши тау и т.д. скачайте эту картинку и в Paint подпишите переменные.
На картинке данные индикатора по 4 ценам Open.
Хорошо бы ещё услышать как эти данные трактовать для прогноза.
Понял, интересует евродоллар ТФ Д1 Сейчас сделаю Опен: 1,2218, 1,2151, 1,2205, 1,2154 Так?
Импульс отрицательный, мощный, стремится "уронить" цену, Время жизни 2,8286 суток, т.е., на выходнфе, несмотря на то, что, рынок пытается удержать цену на величину прогноза, которую видиле на графике прогноза!
Здравствуйте! Юсуфходжа - неплохой у Вас Индикатор получился вот этот https://www.mql5.com/ru/code/10339 и для мт5 https://www.mql5.com/ru/code/32939
пропустил ваш Индикатор через другой,- что бы один сигнал выдавал . сигналит не плохо.
- Здоровья Вам и Вашим Близким!
А также Огромное Спасибо! Vitaly Muzichenko
- Здоровья Вам и Вашим Близким!
У Юсуфа сегодня выходной или совсем плюнул на всё.
Вопрос актуален https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page88#comment_20216652
Не пишите ниже, пусть он ответит.
У Юсуфа сегодня выходной или совсем плюнул на всё.
Вопрос актуален https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page88#comment_20216652
Не пишите ниже, пусть он ответит.
Извините, меня вызвали в институт, сменился ректор, требовал отчеты, отчитался, все норм.
Здраствуйте! Юсуфходжа - неплохой у Вас Индикатор получился вот этот https://www.mql5.com/ru/code/10339 и для мт5 https://www.mql5.com/ru/code/32939
пропустил ваш Индикатор через другой,- что бы один сигнал выдавал . сигналит не плохо.
- Здоровья Вам и Вашим Близким!
А также Огромное Спасибо! Vitaly Muzichenko
- Здоровья Вам и Вашим Близким!
Спасибо за добрые слова и за труд! Только, что, заметил, Браво, Виталий безмерное спасибо! Значит, я могу снять заказ с Фриланса! Я готов сотрудничат с виталием, на предмет определения параметра эн, коэффициентов тау и потенциала системы Д
Мы должны выяснить роль загадочного эн в ПНБ. Как назло, нетбук отказывается переклюаться на "английский"
Вы забыли сказать что пусть на том же редакторе Пэйнт начертить красную линию прогноза куда пойдет цена, это главное.
Я уже который день говорю о готовящейся падении евродоллара. Исполнили под занавес пятницы!
Спасибо за добрые слова и за труд! Только, что, заметил, Браво, Виталий безмерное спасибо! Значит, я могу снять заказ с Фриланса! Я готов сотрудничат с виталием, на предмет определения параметра эн, коэффициентов тау и потенциала системы Д
Мы должны выяснить роль загадочного эн в ПНБ. Как назло, нетбук отказывается переклюаться на "английский"
Ещё хорошо от последних двух точек - на пробой сигналит.