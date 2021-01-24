Теория Чарльза Доу - страница 110
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А нафига её раскрывать?
Раскрывать и не раскрывать это право автора.
Можно просто описать поверхностно теорию, просто сейчас многие не понимают с чего начать исследования так как теория вообще отсутствует а это ведь база для понимания.
Вы оба правы.
Я дал толчок: рассказал где читать и на что обратить внимание, что увидеть надо и где посмотреть.
Кому надо и кто увидит в моих словах некую долю правды. сам уже дальше вычислит все необходимое для этой стратегии.
Делал я её долго, очень долго.
Опыт, который даст понимание о управляемости цены и который можно на живом примере выполнить я сделал впервые в 2010 году.
Да, это закономерность, которая и закончилась построением системы.
Это адский труд, поэтому рассказывать больше того что уже сказано - здравого смысла нет.
Толчка как такового чтобы появилась искорка оказалось недостаточно, просто вот что Ренат, напишите по пунктам поэтапно план действий без подробностей.. например так 1) Лок, 2) ОИ, 3) ММ и т.д.
Скажите а размер объема имеет значение при выставлении противоположных ордеров (лок)?
Короче, парни, у меня есть системс. Она работает хоть вверх, хоть вниз, мне даже всё равно куда. Смотрите мои посты за прошлые годы, вероятно вы найдёте там ответ. Вопросы у вас не верные, что смысла нет на них отвечать. Похоже вы не въезжаете, но я позже всё равно буду напоминать вам про свою граалю.
Короче, парни, у меня есть системс. Она работает хоть вверх, хоть вниз, мне даже всё равно куда. Смотрите мои посты за прошлые годы, вероятно вы найдёте там ответ. Вопросы у вас не верные, что смысла нет на них отвечать. Похоже вы не въезжаете, но я позже всё равно буду напоминать вам про свою граалю.
А мне все фиолетово, у меня есть свой Грааль, 7 лет упорной работы, источник вечной молодости, лампа Алладина, ПНБ на максималках, ящик пандоры, сундук мертвеца. ;-)
Потерпите немного, истина где то рядом, тут дело не в локах.
Что-то попросил Юсуфа что бы он в экселевском файле убрал всё лишнее и тишина.
Вроде как сказал - 'Да сделаю' и процесс не двигается.
Евгений, все столбцы, которые не задействованы в алгоритм решения ПНБ считать лишними и их следует удалить. Там множество условных переходов. Если и по готовому рабочему алгоритму не можете разобраться с ПНБ, то,бесполезно Вам представить и упрощенный вариант алгоритма. Не в обиду сказано. Сначала хотел Вам помочь,потом вижу, что, окажу бесполезную медвежью услугу и помощь. Внимательно пройдитесь по всем столбцам и попытайтесь разобраться, предварительно сохранив оригинал на внешнем устройстве или флэшке.Так быстрее разберетесь с экзелем. Лучше поймете логику алгоритма ПНБ. Я всегда рядом.
Что-то попросил Юсуфа что бы он в экселевском файле убрал всё лишнее и тишина.
Вроде как сказал - 'Да сделаю' и процесс не двигается.
Да, Лист 3 как я понял содержит кучу лишних данных, что сбивает с толку вникнуть в колонки.
Вот этот шедевр убил наповал.
Ошибка в коде индикатора
линия 1=1/(((СУММ(GZ:GZ)-HB3-2*ABS(СУММ(HF:HF))*ЕСЛИ(GR3<0;-1;1))/GV3)+ГАММАРАСП(GY3/HN3;HM3;1;1)*HR3*ЕСЛИ(GR3<0;-1;1))
линия 2=1/(((СУММ(GZ:GZ)-HB3-2*ABS(СУММ(HF:HF))*ЕСЛИ(GS3<0;-1;1))/GV3)+ГАММАРАСП(GY3/HN3;HM3;1;1)*HR3*ЕСЛИ(GS3<0;-1;1))
Этого условного перехода программисты не знали!
Где этот переход в екселе? Какие колонки в экселе искать х.з.
Хоть бы буквы колонок озвучивались что ли.
А по поводу индикатора, функция GAMMADIST вообще не участвует в расчёте индикатора.
Индикатор вообще не соответствует екселю. Как в таких условиях что то дорабатывать и исследовать х.з.
Да, Лист 3 как я понял содержит кучу лишних данных, что сбивает с толку вникнуть в колонки.
Вот этот шедевр убил наповал.
Ошибка в коде индикатора
линия 1=1/(((СУММ(GZ:GZ)-HB3-2*ABS(СУММ(HF:HF))*ЕСЛИ(GR3<0;-1;1))/GV3)+ГАММАРАСП(GY3/HN3;HM3;1;1)*HR3*ЕСЛИ(GR3<0;-1;1))
линия 2=1/(((СУММ(GZ:GZ)-HB3-2*ABS(СУММ(HF:HF))*ЕСЛИ(GS3<0;-1;1))/GV3)+ГАММАРАСП(GY3/HN3;HM3;1;1)*HR3*ЕСЛИ(GS3<0;-1;1))
Этого условного перехода программисты не знали!
Где этот переход в екселе? Какие колонки в экселе искать х.з.
Хоть бы буквы колонок озвучивались что ли.
А по поводу индикатора, функция GAMMADIST вообще не участвует в расчёте индикатора.
Индикатор вообще не соответствует екселю. Как в таких условиях что то дорабатывать и исследовать х.з.
Как можно по готовому алгоритму не разбираться в логике решения задачи??? На счет двух линий индикатора - уже объяснял, что, расчет ведется с импровизированной ценой 1/цена и весь алгоритм "переворачивается" и показано, как это сделано. Это очень редкий случай на рынке, но,он решен таким образом. как показано в коде экзель. Помогаешь и остаешься не понятым. Нонсенс.
GAMMADIST =ГАММАРАСП
Как можно по готовому алгоритму не разбираться в логике решения задачи??? На счет двух линий индикатора - уже объяснял, что, расчет ведется с импровизированной ценой 1/цена и весь алгоритм "переворачивается" и показано, как это сделано. Это очень редкий случай на рынке, но,он решен таким образом. как показано в коде экзель. Помогаешь и остаешься не понятым. Нонсенс.
GAMMADIST =ГАММАРАСП
Ексель настолько замусорен, что разбираться нет не какого желания.
И додумывать, какие расчёты в екселе актуальны а какие нет.
Про GAMMADIST и дураку понятно, что это ГАММАРАСП в показаной строке.
Только в индикаторе функция GAMMADIST не актуальна, так как отсутствует функция StdGAMMADIST
Или вы предлагаете самим это всё додумать? Увы, править замусоренную работу не кто не будет.
Как можно по готовому алгоритму не разбираться в логике решения задачи??? На счет двух линий индикатора - уже объяснял, что, расчет ведется с импровизированной ценой 1/цена и весь алгоритм "переворачивается" и показано, как это сделано. Это очень редкий случай на рынке, но,он решен таким образом. как показано в коде экзель. Помогаешь и остаешься не понятым. Нонсенс.
GAMMADIST =ГАММАРАСП
к сведению, 1/цена - это обратная котировка.
физического смысла такого переворота в середине рассчёта нет. Просто сразу задайте обратные котировки
к сведению, 1/цена - это обратная котировка.
физического смысла такого переворота в середине рассчёта нет. Просто сразу задайте обратные котировки
Можно и так. При этом нужно будет пересматривать логику, поэтому, я пошел по пути наименьшего риска. Обратная котировка Не зря говорят-все гениальное -просто! Проще не бывает. Встает вопрос, почему это так? Каков физический смысл обратной котировки на рынке?