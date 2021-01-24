Теория Чарльза Доу - страница 74
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Вы можете объяснить обычными словами, как можно узнать будущее. Без упоминания загадочности ПНБ.
Жаль что не могу тут вставлять картинки, мог бы показать как узнать будущее без упоминания ПНБ).
тогда как вы объясняете , что у вас всего 3 положения, и нет процессов всех которые зафиксируются в новой цене?
это ведь и есть неудобные для науки вопросы
выходит у вас будущее полностью пропускает настоящее, парадокс
Посмотрите пост выше, факт (прошлое) полностью подтверждается формулой будущего хотя они разные функции!
Жаль что не могу
можете попробовать прикрепить файл(внизу)
Жаль что не могу тут вставлять картинки, мог бы показать как узнать будущее без упоминания ПНБ).
Не сможете ни при каких обстоятельствах, не в обиду сказано. Нет способа, кроме ПНБ
Посмотрите пост выше, факт (прошлое) полностью подтверждается формулой будущего хотя они разные функции!
я не хочу смотреть формулы, не соображаю в них, как и некоторые другие
словами пожалуйста объясните, тут форум программистов, а не доцентов и сран. уже математиков
я учился на 3, за то был сильный и быстрый как брюс ли, и не плохо освоил программирование и в прочих вещах специалист
Давайте так немного упростим ситуацию чтобы заработать лярд на рынке!) Для этого используя кроме ценовых значения дневных баров, вы можете также рассчитать время также как показано на диаграмме приведенной вами? Если соединить цену и время линией то мы можем увидеть четкую линию очертание будущей движений цены! Тогда цена будет ходит следуя за нашей линией, это звучит как фантастика возможно, но ПНБ может думает иначе?
Куда проще еще? https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page73#comment_20197271
Нет способа, кроме ПНБ
приведите пжлст реальный пример расчета, с цифрами и формулами
что бы все было расписано по порядку как вы считаете
например для 4-х цен закрытия 1 - это первая свеча, 2 - вторая в глубь истории, и т.д.
1) 1.0001
2) 1.0010
3) 1.0005
4) 1.0025
я не хочу смотреть формулы, не соображаю в них, как и некоторые другие
словами пожалуйста объясните, тут форум программистов, а не доцентов и математиков
я учился на 3, за то был сильный и быстрый как брюс ли, и не плохо освоил программирование и в прочих вещах специалист
Словами: Формула, которая определяет будущее, полностью описала введенное прошлое! Следовательно, этому будущему нужно абсолютно верить
Словами: Формула, которая определяет будущее, полностью описала введенное прошлое! Следовательно, этому будущему нужно абсолютно верить
это не ответ, посмотрите прошлые мои вопросы и прокомментируйте пожалуйста их максимально полностью, как по шаблону у вас тут естьэтот вопрос никуда не денется, пока полностью не будет раскрыт
Жаль что не могу тут вставлять картинки, мог бы показать как узнать будущее без упоминания ПНБ).
можете прикрепить файл - картинки
вот здесь