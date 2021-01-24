Теория Чарльза Доу - страница 60

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Vitaly Muzichenko:

Этого сделать не могу, вообще не понимаю, что там за расчёты. 


Как я понял он хочет, чтобы индикатор брал не средние цены баров, а значения OHLC на каждом баре и давал прогноз.

 
Evgeniy Chumakov:


А ещё проверьте OHLC поменять местами, насколько изменится прогноз.

Сейчас проверим, укажите другую последовательность

 
Yousufkhodja Sultonov:

укажите другую последовательность


Любую возьмите.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Сделал прогноз за 02 07 20 Прогноз за 01 07 20г. только укрепил свою состоятельность!г Профит  увеличися еще на 2,46 пункта к 695 пунктам, время жизни импульса 0,94 сутки а были месяцы днем ранее,.Вопросы остались?

Вопросы остались. Прогноз от 01 07 20 дал импульс на 6 месяцев. Вы предлагали купить и закрыть терминал на 6 месяцев.

Прогноз от 02 07 20 дал импульс на 0.94 сутки. Т.е. он опровергнул предыдущий прогноз на 6 месяцев, и "сказал", что импульс будет длиться  0.94 сутки.

Чтобы вы получили через 6 месяцев по первому прогнозу, если бы последовали ему? Вы меня поняли?

 

По OHLC прошлого бара прогноз.

 
Доктор:

Вопросы остались. Прогноз от 01 07 20 дал импульс на 6 месяцев. Вы предлагали купить и закрыть терминал на 6 месяцев.

Прогноз от 02 07 20 дал импульс на 0.94 сутки. Т.е. он опровергнул предыдущий прогноз на 6 месяцев, и "сказал", что импульс будет длиться  0.94 сутки.

Чтобы вы получили через 6 месяцев по первому прогнозу, если бы последовали ему? Вы меня поняли?

Нет, добавьте к предыдущему прогнозу еще 0,94 сутки! Он не опровергнул, а укрепил предыдущий прогноз! Подумацте.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Нет, добавьте к предыдущему прогнозу еще 0,94 сутки! Он не опровергнул, а укрепил предыдущий прогноз! Подумацте.

Вот это фокус!!! А если предыдущего прогноза не было?!. Если первый прогноз по золоту был сделан на свече от 02 07 20 ?!

Тогда бы мы получили импульс на 0.94 сутки?!

 
Evgeniy Chumakov:


Любую возьмите.

По возрастанию:


Мне нужно несколько минут думать. Ваши предположения?

Порядок процесса торговли изменился

Видим, что, свеча бычья, импульс у нее тоже бычий + 693, 7222 пункта,время жизни 6,2564151 месяцев, порядок процесса торговли 0,25070365 едиицы

Вердикт ПНБ: пара вырастет на 693,7722 пункта!

 

Сравним с первым прогнозом от 01 07:

https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page46#comment_20100767

Теория Чарльза Доу
Теория Чарльза Доу
  • 2021.01.08
  • www.mql5.com
Уважаемые трейдеры...
 
Evgeniy Chumakov:

По OHLC прошлого бара прогноз.

Какого "прошлого"?

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