Теория Чарльза Доу - страница 60
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Этого сделать не могу, вообще не понимаю, что там за расчёты.
Как я понял он хочет, чтобы индикатор брал не средние цены баров, а значения OHLC на каждом баре и давал прогноз.
А ещё проверьте OHLC поменять местами, насколько изменится прогноз.
Сейчас проверим, укажите другую последовательность
укажите другую последовательность
Любую возьмите.
Сделал прогноз за 02 07 20 Прогноз за 01 07 20г. только укрепил свою состоятельность!г Профит увеличися еще на 2,46 пункта к 695 пунктам, время жизни импульса 0,94 сутки а были месяцы днем ранее,.Вопросы остались?
Вопросы остались. Прогноз от 01 07 20 дал импульс на 6 месяцев. Вы предлагали купить и закрыть терминал на 6 месяцев.
Прогноз от 02 07 20 дал импульс на 0.94 сутки. Т.е. он опровергнул предыдущий прогноз на 6 месяцев, и "сказал", что импульс будет длиться 0.94 сутки.
Чтобы вы получили через 6 месяцев по первому прогнозу, если бы последовали ему? Вы меня поняли?
По OHLC прошлого бара прогноз.
Вопросы остались. Прогноз от 01 07 20 дал импульс на 6 месяцев. Вы предлагали купить и закрыть терминал на 6 месяцев.
Прогноз от 02 07 20 дал импульс на 0.94 сутки. Т.е. он опровергнул предыдущий прогноз на 6 месяцев, и "сказал", что импульс будет длиться 0.94 сутки.
Чтобы вы получили через 6 месяцев по первому прогнозу, если бы последовали ему? Вы меня поняли?
Нет, добавьте к предыдущему прогнозу еще 0,94 сутки! Он не опровергнул, а укрепил предыдущий прогноз! Подумацте.
Нет, добавьте к предыдущему прогнозу еще 0,94 сутки! Он не опровергнул, а укрепил предыдущий прогноз! Подумацте.
Вот это фокус!!! А если предыдущего прогноза не было?!. Если первый прогноз по золоту был сделан на свече от 02 07 20 ?!
Тогда бы мы получили импульс на 0.94 сутки?!
Любую возьмите.
По возрастанию:
Мне нужно несколько минут думать. Ваши предположения?
Порядок процесса торговли изменился
Видим, что, свеча бычья, импульс у нее тоже бычий + 693, 7222 пункта,время жизни 6,2564151 месяцев, порядок процесса торговли 0,25070365 едиицы
Вердикт ПНБ: пара вырастет на 693,7722 пункта!
Сравним с первым прогнозом от 01 07:
https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page46#comment_20100767
По OHLC прошлого бара прогноз.
Какого "прошлого"?