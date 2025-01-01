Класс CiVIDyA
Класс CiVIDyA является классом для работы с техническим индикатором "Variable Index Dynamic Average".
Описание
Класс CiVIDyA обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Variable Index Dynamic Average".
Декларация
|
class CiVIDyA: public CIndicator
Заголовок
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Иерархия наследования
CiVIDyA
Методы класса по группам
|
Атрибуты
|
|
Получает период Momentum
|
Получает период сглаживания
|
Получает смещение по оси цен
|
Получает объект (тип цены, хэндл) применения
|
Создание
|
|
Создает индикатор
|
Доступ к данным
|
|
Получает данные буфера
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription