Класс CiOsMA
Класс CiOsMA является классом для работы с техническим индикатором "Moving Average of Oscillator (MACD histogram)".
Описание
Класс CiOsMA обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Moving Average of Oscillator (MACD histogram)".
Декларация
class CiOsMA: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Иерархия наследования
CiOsMA
Методы класса по группам
Атрибуты
Получает период усреднения быстрой EMA
Получает период усреднения медленной EMA
Получает период усреднения сигнальной линии
Получает объект (тип цены, хэндл) применения
Создание
Создает индикатор
Доступ к данным
Получает данные буфера
Ввод/вывод
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription