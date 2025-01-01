ДокументацияРазделы
Класс CiOsMA

Класс CiOsMA является классом для работы с техническим индикатором "Moving Average of Oscillator (MACD histogram)".

Описание

Класс CiOsMA обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Moving Average of Oscillator (MACD histogram)".

Декларация

   class CiOsMA: public CIndicator

Заголовок

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiOsMA

Методы класса по группам

Атрибуты

 

FastEmaPeriod

Получает период усреднения быстрой EMA

SlowEmaPeriod

Получает период усреднения медленной EMA

SignalPeriod

Получает период усреднения сигнальной линии

Applied

Получает объект (тип цены, хэндл) применения

Создание

 

Create

Создает индикатор

Доступ к данным

 

Main

Получает данные буфера

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Методы унаследованные от CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription