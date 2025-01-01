Класс CiMFI
Класс CiMFI является классом для работы с техническим индикатором "Money Flow Index".
Описание
Класс CiMFI обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Money Flow Index".
Декларация
class CiMFI: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\Volumes.mqh>
Иерархия наследования
CiMFI
Методы класса по группам
Атрибуты
Получает период усреднения
Получает объект (тип объемов) применения
Создание
Создает индикатор
Доступ к данным
Получает данные буфера
Ввод/вывод
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription