Класс CiAD
Класс CiAD является классом для работы с техническим индикатором "Accumulation/Distribution".
Описание
Класс CiAD обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Accumulation/Distribution".
Декларация
class CiAD: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\Volumes.mqh>
Иерархия наследования
CiAD
Методы класса по группам
Атрибуты
|
Получает период расчета
Создание
|
Создает индикатор
Доступ к данным
|
Получает данные буфера
Ввод/вывод
|
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription