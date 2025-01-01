Класс CiBearsPower
Класс CiBearsPower является классом для работы с техническим индикатором "Bears Power".
Описание
Класс CiBearsPower обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Bears Power".
Декларация
class CiBearsPower: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Иерархия наследования
CiBearsPower
Методы класса по группам
Атрибуты
|
Получает период усреднения
Создание
|
Создает индикатор
Доступ к данным
|
Получает данные буфера
|
Ввод/вывод
|
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription