Класс CiFrAMA
Класс CiFrAMA является классом для работы с техническим индикатором " Fractal Adaptive Moving Average".
Описание
Класс CiFrAMA обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора " Fractal Adaptive Moving Average".
Декларация
|
class CiFrAMA: public CIndicator
Заголовок
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Иерархия наследования
CiFrAMA
Методы класса по группам
|
Атрибуты
|
|
Получает период усреднения
|
Получает смещение по оси цен
|
Получает объект (тип цены, хэндл) применения
|
Создание
|
|
Создает индикатор
|
Доступ к данным
|
|
Получает данные буфера
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription