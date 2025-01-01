Справочник MQL5Стандартная библиотекаКоллекции данныхCArrayTotal StepStepTotalAvailableMaxIsSortedSortModeClearSortSaveLoad Total Получает количество элементов в массиве. int Total() const; Возвращаемое значение Количество элементов в массиве. Пример: //--- example for CArray::Total() #include <Arrays\Array.mqh> //--- void OnStart() { CArray *array=new CArray; //--- if(array==NULL) { printf("Object create error"); return; } //--- check total int total=array.Total(); //--- use array //--- ... //--- delete array delete array; } Step Available