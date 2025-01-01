ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыБазовые классыCIndicatorDeleteFromChart 

DeleteFromChart

Удаляет индикатор с графика.

bool  DeleteFromChart(
   const long  chart,     // идентификатор графика
   const int  subwin      // индекс подокна
   )

Параметры

chart

[in]  Идентификатор графика.

subwin

[in]  Индекс подокна графика.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось удалить индикатор с графика.