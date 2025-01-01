Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыБазовые классыCIndicatorDeleteFromChart HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart DeleteFromChart Удаляет индикатор с графика. bool DeleteFromChart( const long chart, // идентификатор графика const int subwin // индекс подокна ) Параметры chart [in] Идентификатор графика. subwin [in] Индекс подокна графика. Возвращаемое значение true – в случае удачи, false – если не удалось удалить индикатор с графика. AddToChart CIndicators