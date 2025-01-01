- FreeMode
At
Получает элемент из указанной позиции массива.
|
CObject* At(
Параметры
pos
[in] Позиция искомого элемента в массиве.
Возвращаемое значение
Значение элемента в случае успеха, NULL– если была попытка получить элемент из не существующей позиции.
Пример:
|
//--- example for CArrayObj::At(int)