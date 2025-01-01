ДокументацияРазделы
At

Получает элемент из указанной позиции массива.

CObject*  At(
   int  pos      // позиция 
   )

Параметры

pos

[in]  Позиция искомого элемента в массиве.

Возвращаемое значение

Значение элемента в случае успеха, NULL– если была попытка получить элемент из не существующей позиции.

Пример:

//--- example for CArrayObj::At(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add elements
   //--- . . .
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      CObject *result=array.At(i);
      if(result==NULL)
        {
         //--- ошибка чтения из массива
         printf("Get element error");
         delete array;
         return;
        }
      //--- use element
      //--- . . .
     }
   delete array;
  }