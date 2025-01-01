ДокументацияРазделы
Класс CiEnvelopes

Класс CiEnvelopes является классом для работы с техническим индикатором "Envelopes".

Описание

Класс CiEnvelopes обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Envelopes".

Декларация

   class CiEnvelopes: public CIndicator

Заголовок

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiEnvelopes

Методы класса по группам

Атрибуты

 

MaPeriod

Получает период усреднения

MaShift

Получает смещение по оси цен

MaMethod

Получает метод усреднения

Deviation

Получает значение девиации

Applied

Получает объект (тип цены, хэндл) применения

Создание

 

Create

Создает индикатор

Доступ к данным

 

Upper

Получает данные буфера верхней линии

Lower

Получает данные буфера нижней линии

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Методы унаследованные от CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription