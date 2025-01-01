Класс CiEnvelopes
Класс CiEnvelopes является классом для работы с техническим индикатором "Envelopes".
Описание
Класс CiEnvelopes обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Envelopes".
Декларация
class CiEnvelopes: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\Trend.mqh>
Иерархия наследования
CiEnvelopes
Методы класса по группам
Атрибуты
Получает период усреднения
Получает смещение по оси цен
Получает метод усреднения
Получает значение девиации
Получает объект (тип цены, хэндл) применения
Создание
Создает индикатор
Доступ к данным
Получает данные буфера верхней линии
Получает данные буфера нижней линии
Ввод/вывод
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription