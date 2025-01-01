ДокументацияРазделы
Класс CiGator

Класс CiGator является классом для работы с техническим индикатором "Gator oscillator".

Описание

Класс CiGator обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Gator oscillator".

Декларация

   class CiGator: public CIndicator

Заголовок

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiGator

Методы класса по группам

Атрибуты

 

JawPeriod

Получает период усреднения "челюстей"

JawShift

Получает смещение "челюстей" по оси цен

TeethPeriod

Получает период усреднения "зубов"

TeethShift

Получает смещение "зубов" по оси цен

LipsPeriod

Получает период усреднения "губ"

LipsShift

Получает смещение "губ" по оси цен

MaMethod

Получает метод усреднения

Applied

Получает объект (тип цены, хэндл) применения

Создание

 

Create

Создает индикатор

Доступ к данным

 

Upper

Получает данные верхнего буфера

Lower

Получает данные нижнего буфера

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Методы унаследованные от CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription