Класс CiGator
Класс CiGator является классом для работы с техническим индикатором "Gator oscillator".
Описание
Класс CiGator обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Gator oscillator".
Декларация

class CiGator: public CIndicator
Заголовок

#include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Иерархия наследования
CiGator
Методы класса по группам

Атрибуты

|
Получает период усреднения "челюстей"

Получает смещение "челюстей" по оси цен

Получает период усреднения "зубов"

Получает смещение "зубов" по оси цен

Получает период усреднения "губ"

Получает смещение "губ" по оси цен

Получает метод усреднения

Получает объект (тип цены, хэндл) применения

Создание

|
Создает индикатор

Доступ к данным

|
Получает данные верхнего буфера

Получает данные нижнего буфера
|
Ввод/вывод

|
virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription