Класс CiSAR
Класс CiSAR является классом для работы с техническим индикатором "Parabolic Stop And Reverse System".
Описание
Класс CiSAR обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Parabolic Stop And Reverse System".
Декларация
class CiSAR: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\Trend.mqh>
Иерархия наследования
CiSAR
Методы класса по группам
Атрибуты
Получает шаг изменения цены
Получает максимальное значение шага
Создание
Создает индикатор
Доступ к данным
Получает данные буфера
Ввод/вывод
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription