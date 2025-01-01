Класс CiTriX
Класс CiTriX является классом для работы с техническим индикатором "Triple Exponential Moving Averages Oscillator".
Описание
Класс CiTriX обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Triple Exponential Moving Averages Oscillator".
Декларация
|
class CiTriX: public CIndicator
Заголовок
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Иерархия наследования
CiTriX
Методы класса по группам
|
Атрибуты
|
|
Получает период усреднения
|
Получает объект (тип цены, хэндл) применения
|
Создание
|
|
Создает индикатор
|
Доступ к данным
|
|
Получает данные буфера
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription