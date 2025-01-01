ДокументацияРазделы
GetData

Получает указанный элемент указанного буфера индикатора. Для работы с актуальными данными перед использованием необходимо вызвать Refresh().

double  GetData(
   const int  buffer_num,     // номер буфера
   const int  index           // индекс
   ) const

Параметры

buffer_num

[in]  Номер буфера индикатора.

index

[in]  Индекс элемента буфера индикатора.

Возвращаемое значение

значение – в случае удачи, EMPTY_VALUE – если не удалось получить данные.

GetData

Получает данные из буфера индикатора по стартовой позиции и количеству.

int  GetData(
   const int      start_pos,      // позиция
   const int      count,          // количество
   const int      buffer_num,     // номер буфера
   double&        buffer[]        // массив
   ) const

Параметры

start_pos

[in]  Стартовая позиция буфера индикатора.

count

[in]  Количество элементов буфера индикатора.

buffer_num

[in]  Номер буфера индикатора.

buffer

[in]  Ссылка на массив для размещения данных.

Возвращаемое значение

Количество полученных значений индикатора из указанного буфера в случае удачи, иначе -1.

GetData

Получает данные из буфера индикатора по начальному времени и количеству.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // начальное время
   const int       count,          // количество
   const int       buffer_num,     // номер буфера
   double&         buffer[]        // массив
   ) const

Параметры

start_time

[in]  Время начального элемента буфера индикатора.

count

[in]  Количество элементов буфера индикатора.

buffer_num

[in]  Номер буфера индикатора.

buffer

[in]  Ссылка на массив для размещения данных.

Возвращаемое значение

Количество полученных значений индикатора из указанного буфера в случае удачи, иначе -1.

GetData

Получает данные из буфера индикатора по начальному и конечному времени.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // начальное время
   const datetime  stop_time,      // конечное время
   const int       buffer_num,     // номер буфера
   double&         buffer[]        // массив
   ) const

Параметры

start_time

[in]  Время начального элемента буфера индикатора.

stop_time

[in]  Время конечного элемента буфера индикатора.

buffer_num

[in]  Номер буфера индикатора.

buffer

[in]  Ссылка на массив для размещения данных.

Возвращаемое значение

Количество полученных значений индикатора из указанного буфера в случае удачи, иначе -1.