GetData

Получает указанный элемент указанного буфера индикатора. Для работы с актуальными данными перед использованием необходимо вызвать Refresh().

double GetData(

const int buffer_num,

const int index

) const

Параметры

buffer_num

[in] Номер буфера индикатора.

index

[in] Индекс элемента буфера индикатора.

Возвращаемое значение

значение – в случае удачи, EMPTY_VALUE – если не удалось получить данные.

GetData

Получает данные из буфера индикатора по стартовой позиции и количеству.

int GetData(

const int start_pos,

const int count,

const int buffer_num,

double& buffer[]

) const

Параметры

start_pos

[in] Стартовая позиция буфера индикатора.

count

[in] Количество элементов буфера индикатора.

buffer_num

[in] Номер буфера индикатора.

buffer

[in] Ссылка на массив для размещения данных.

Возвращаемое значение

Количество полученных значений индикатора из указанного буфера в случае удачи, иначе -1.

GetData

Получает данные из буфера индикатора по начальному времени и количеству.

int GetData(

const datetime start_time,

const int count,

const int buffer_num,

double& buffer[]

) const

Параметры

start_time

[in] Время начального элемента буфера индикатора.

count

[in] Количество элементов буфера индикатора.

buffer_num

[in] Номер буфера индикатора.

buffer

[in] Ссылка на массив для размещения данных.

Возвращаемое значение

Количество полученных значений индикатора из указанного буфера в случае удачи, иначе -1.

GetData

Получает данные из буфера индикатора по начальному и конечному времени.

int GetData(

const datetime start_time,

const datetime stop_time,

const int buffer_num,

double& buffer[]

) const

Параметры

start_time

[in] Время начального элемента буфера индикатора.

stop_time

[in] Время конечного элемента буфера индикатора.

buffer_num

[in] Номер буфера индикатора.

buffer

[in] Ссылка на массив для размещения данных.

Возвращаемое значение

Количество полученных значений индикатора из указанного буфера в случае удачи, иначе -1.