- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
GetData
Получает указанный элемент указанного буфера индикатора. Для работы с актуальными данными перед использованием необходимо вызвать Refresh().
|
double GetData(
Параметры
buffer_num
[in] Номер буфера индикатора.
index
[in] Индекс элемента буфера индикатора.
Возвращаемое значение
значение – в случае удачи, EMPTY_VALUE – если не удалось получить данные.
GetData
Получает данные из буфера индикатора по стартовой позиции и количеству.
|
int GetData(
Параметры
start_pos
[in] Стартовая позиция буфера индикатора.
count
[in] Количество элементов буфера индикатора.
buffer_num
[in] Номер буфера индикатора.
buffer
[in] Ссылка на массив для размещения данных.
Возвращаемое значение
Количество полученных значений индикатора из указанного буфера в случае удачи, иначе -1.
GetData
Получает данные из буфера индикатора по начальному времени и количеству.
|
int GetData(
Параметры
start_time
[in] Время начального элемента буфера индикатора.
count
[in] Количество элементов буфера индикатора.
buffer_num
[in] Номер буфера индикатора.
buffer
[in] Ссылка на массив для размещения данных.
Возвращаемое значение
Количество полученных значений индикатора из указанного буфера в случае удачи, иначе -1.
GetData
Получает данные из буфера индикатора по начальному и конечному времени.
|
int GetData(
Параметры
start_time
[in] Время начального элемента буфера индикатора.
stop_time
[in] Время конечного элемента буфера индикатора.
buffer_num
[in] Номер буфера индикатора.
buffer
[in] Ссылка на массив для размещения данных.
Возвращаемое значение
Количество полученных значений индикатора из указанного буфера в случае удачи, иначе -1.