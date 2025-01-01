Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыБазовые классыCIndicatorPriceDescription HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart PriceDescription Преобразует в строку значение перечисления ENUM_APPLIED_PRICE. string PriceDescription( const int val // значение ) const Параметры val [in] Значение для преобразования. Возвращаемое значение Строка, соответствующая значению перечисления ENUM_APPLIED_PRICE. MethodDescription VolumeDescription