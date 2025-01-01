ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыИндикаторы объемаCiVolumes 

Класс CiVolumes

Класс CiVolumes является классом для работы с техническим индикатором "Volumes".

Описание

Класс CiVolumes обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Volumes".

Декларация

   class CiVolumes: public CIndicator

Заголовок

   #include <Indicators\Volumes.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiVolumes

Методы класса по группам

Атрибуты

 

Applied

Получает объект (тип объемов) применения

Создание

 

Create

Создает индикатор

Доступ к данным

 

Main

Получает данные буфера

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Методы унаследованные от CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription