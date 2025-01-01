Класс CiVolumes
Класс CiVolumes является классом для работы с техническим индикатором "Volumes".
Описание
Класс CiVolumes обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Volumes".
Декларация
|
class CiVolumes: public CIndicator
Заголовок
|
#include <Indicators\Volumes.mqh>
|
Иерархия наследования
CiVolumes
Методы класса по группам
|
Атрибуты
|
|
Получает объект (тип объемов) применения
|
Создание
|
|
Создает индикатор
|
Доступ к данным
|
|
Получает данные буфера
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription