- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Изымает элемент из указанной позиции массива.
CObject* Detach(
Параметры
pos
[in] Позиция изымаемого элемента в массиве.
Возвращаемое значение
Указатель на изъятый элемент в случае успеха, NULL – если нет возможности изъять элемент.
Примечание
При изъятии из массива элемент не удалится при любом состоянии флага управления памятью. Указатель на изъятый из массива элемент небходимо освободить после использования.
Пример:
//--- example for CArrayObj::Detach(int)