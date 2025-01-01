Класс CiAlligator
Класс CiAlligator является классом для работы с техническим индикатором "Alligator".
Описание
Класс CiAlligator обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Alligator".
Декларация
class CiAlligator: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Иерархия наследования
CiAlligator
Методы класса по группам
Атрибуты
|
Получает период усреднения "челюстей"
Получает смещение "челюстей" по оси цен
Получает период усреднения "зубов"
Получает смещение "зубов" по оси цен
Получает период усреднения "губ"
Получает смещение "губ" по оси цен
Получает метод усреднения
Получает объект (тип цены, хэндл) применения
Создание
|
Создает индикатор
|
Доступ к данным
|
Получает данные буфера линии "челюстей"
Получает данные буфера линии "зубов"
Получает данные буфера линии "губ"
Ввод/вывод
|
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription