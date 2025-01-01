ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыИндикаторы Билла ВильямсаCiAlligator 

Класс CiAlligator

Класс CiAlligator является классом для работы с техническим индикатором "Alligator".

Описание

Класс CiAlligator обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Alligator".

Декларация

   class CiAlligator: public CIndicator

Заголовок

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiAlligator

Методы класса по группам

Атрибуты

 

JawPeriod

Получает период усреднения "челюстей"

JawShift

Получает смещение "челюстей" по оси цен

TeethPeriod

Получает период усреднения "зубов"

TeethShift

Получает смещение "зубов" по оси цен

LipsPeriod

Получает период усреднения "губ"

LipsShift

Получает смещение "губ" по оси цен

MaMethod

Получает метод усреднения

Applied

Получает объект (тип цены, хэндл) применения

Создание

 

Create

Создает индикатор

Доступ к данным

 

Jaw

Получает данные буфера линии "челюстей"

Teeth

Получает данные буфера линии "зубов"

Lips

Получает данные буфера линии "губ"

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Методы унаследованные от CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription