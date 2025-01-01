Класс CiMA
Класс CiMA является классом для работы с техническим индикатором "Moving Average".
Описание
Класс CiMA обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Moving Average".
Декларация
class CiMA: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\Trend.mqh>
Иерархия наследования
CiMA
Методы класса по группам
Атрибуты
|
Получает период усреднения
Получает смещение по оси цен
Получает метод усреднения
Получает объект (тип цены, хэндл) применения
Создание
|
Создает индикатор
|
Доступ к данным
|
Получает данные буфера
|
Ввод/вывод
|
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription