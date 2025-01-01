- CSpreadBuffer
- CTimeBuffer
- CTickVolumeBuffer
- CRealVolumeBuffer
- CDoubleBuffer
- COpenBuffer
- CHighBuffer
- CLowBuffer
- CCloseBuffer
- CIndicatorBuffer
- CSeries
- CPriceSeries
- CIndicator
- CIndicators
Группа базовых и вспомогательных классов технических индикаторов и таймсерий
Этот раздел содержит детали работы с группой базовых и вспомогательных классов технических индикаторов и таймсерий и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.
|
Класс/группа
|
Описание
|
Класс буфера истории спредов
|
Класс буфера времени открытия баров
|
Класс буфера тиковых объемов баров
|
Класс буфера реальных объемов баров
|
Базовый класс буфера данных типа double
|
Класс буфера цен открытия баров
|
Класс буфера максимальных цен баров
|
Класс буфера минимальных цен баров
|
Класс буфера цен закрытия баров
|
Класс буфера технического индикатора
|
Базовый класс доступа к серийным данным
|
Базовый класс доступа к ценовым данным
|
Базовый класс технического индикатора
|
Коллекция технических индикаторов и таймсерий
|
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CObject