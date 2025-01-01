ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыБазовые классы 

Группа базовых и вспомогательных классов технических индикаторов и таймсерий

Этот раздел содержит детали работы с группой базовых и вспомогательных классов технических индикаторов и таймсерий и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Класс/группа

Описание

CSpreadBuffer

Класс буфера истории спредов

CTimeBuffer

Класс буфера времени открытия баров

CTickVolumeBuffer

Класс буфера тиковых объемов баров

CRealVolumeBuffer

Класс буфера реальных объемов баров

CDoubleBuffer

Базовый класс буфера данных типа double

COpenBuffer

Класс буфера цен открытия баров

CHighBuffer

Класс буфера максимальных цен баров

CLowBuffer

Класс буфера минимальных цен баров

CCloseBuffer

Класс буфера цен закрытия баров

CIndicatorBuffer

Класс буфера технического индикатора

CSeries

Базовый класс доступа к серийным данным

CPriceSeries

Базовый класс доступа к ценовым данным

CIndicator

Базовый класс технического индикатора

CIndicators

Коллекция технических индикаторов и таймсерий

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare