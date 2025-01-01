Группа базовых и вспомогательных классов технических индикаторов и таймсерий

Этот раздел содержит детали работы с группой базовых и вспомогательных классов технических индикаторов и таймсерий и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Класс/группа Описание CSpreadBuffer Класс буфера истории спредов CTimeBuffer Класс буфера времени открытия баров CTickVolumeBuffer Класс буфера тиковых объемов баров CRealVolumeBuffer Класс буфера реальных объемов баров CDoubleBuffer Базовый класс буфера данных типа double COpenBuffer Класс буфера цен открытия баров CHighBuffer Класс буфера максимальных цен баров CLowBuffer Класс буфера минимальных цен баров CCloseBuffer Класс буфера цен закрытия баров CIndicatorBuffer Класс буфера технического индикатора CSeries Базовый класс доступа к серийным данным CPriceSeries Базовый класс доступа к ценовым данным CIndicator Базовый класс технического индикатора CIndicators Коллекция технических индикаторов и таймсерий