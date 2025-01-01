Класс CiMACD
Класс CiMACD является классом для работы с техническим индикатором "Moving Averages Convergence-Divergence".
Описание
Класс CiMACD обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Moving Averages Convergence-Divergence".
Декларация

class CiMACD: public CIndicator
Заголовок

#include <Indicators\Oscilators.mqh>

Иерархия наследования
CiMACD
Методы класса по группам
|
Атрибуты
|
|
Получает период усреднения быстрой EMA
|
Получает период усреднения медленной EMA
|
Получает период усреднения сигнальной линии
|
Получает объект (тип объемов) применения
|
Создание
|
|
Создает индикатор
|
Доступ к данным
|
|
Получает данные буфера основной линии
|
Получает данные буфера сигнальной линии
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription