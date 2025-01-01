ДокументацияРазделы
Класс CiMACD

Класс CiMACD является классом для работы с техническим индикатором "Moving Averages Convergence-Divergence".

Описание

Класс CiMACD обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Moving Averages Convergence-Divergence".

Декларация

   class CiMACD: public CIndicator

Заголовок

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiMACD

Методы класса по группам

Атрибуты

 

FastEmaPeriod

Получает период усреднения быстрой EMA

SlowEmaPeriod

Получает период усреднения медленной EMA

SignalPeriod

Получает период усреднения сигнальной линии

Applied

Получает объект (тип объемов) применения

Создание

 

Create

Создает индикатор

Доступ к данным

 

Main

Получает данные буфера основной линии

Signal

Получает данные буфера сигнальной линии

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Методы унаследованные от CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription