CIndicator 

Minimum

Получает индекс минимального элемента указанного буфера, в указанном интервале.

int  Minimum(
   const int  buffer_num,     // номер буфера
   const int  start,          // стартовый индекс
   const int  count           // количество
   ) const

Параметры

buffer_num

[in]  Номер буфера, для поиска значения.

start

[in]  Стартовый индекс интервала поиска.

count

[in]  Размер интервала поиска (количество элементов).

Возвращаемое значение

Индекс минимального элемента указанного буфера, в указанном интервале.