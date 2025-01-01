ДокументацияРазделы
Изменяет элемент в указанной позиции массива.

bool  Update(
   int       pos,         // позиция
   CObject*  element      // значение
   )

Параметры

pos

[in]  Позиция элемента в массиве для изменения

element

[in]  Новое значение элемента

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если нет возможности изменить элемент.

Примечание

Элемент не изменится, если в качестве параметра передать некорректный указатель (например NULL). Если включен механизм управления памятью, память замещаемого элемента освобождается.

Пример:

//--- example for CArrayObj::Update(int,CObject*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- update element
   if(!array.Update(0,new CObject))
     {
      printf("Update error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }