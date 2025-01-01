Класс CiRVI
Класс CiRVI является классом для работы с техническим индикатором "Relative Vigor Index".
Описание
Класс CiRVI обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Relative Vigor Index".
Декларация
|
class CiRVI: public CIndicator
Заголовок
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Иерархия наследования
CiRVI
Методы класса по группам
|
Атрибуты
|
|
Получает период усреднения
|
Создание
|
|
Создает индикатор
|
Доступ к данным
|
|
Получает данные буфера основной линии
|
Получает данные буфера сигнальной линии
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription