AddToChart

Добавляет индикатор на график.

bool  AddToChart(
   const long    chart,      // идентификатор графика
   const int     subwin      // индекс подокна
   )

Параметры

chart

[in]  Идентификатор графика.

subwin

[in]  Индекс подокна графика.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось добавить индикатор на график.