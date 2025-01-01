Класс CiBands
Класс CiBands является классом для работы с техническим индикатором "Bollinger Bands®".
Описание
Класс CiBands обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Bollinger Bands".
Декларация
|
class CiBands: public CIndicator
Заголовок
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Иерархия наследования
CiBands
Методы класса по группам
|
Атрибуты
|
|
Получает период усреднения
|
Получает смещение по оси цен
|
Получает значение девиации
|
Получает объект (тип цены, хэндл) применения
|
Создание
|
|
Создает индикатор
|
Доступ к данным
|
|
Получает данные буфера основной линии
|
Получает данные буфера верхней линии
|
Получает данные буфера нижней линии
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription