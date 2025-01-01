- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Загружает данные массива из файла.
virtual bool Load(
Параметры
file_handle
[in] Хэндл ранее открытого, при помощи функции FileOpen(...), бинарного файла.
Возвращаемое значение
true – в случае успешного завершения, false – в случае ошибки.
Примечание
При чтении из файла элементов массива, для создания каждого элемента вызывается метод CArrayObj::CreateElement(int).
Пример:
//--- example for CArrayObj::Load(int)