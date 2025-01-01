Класс CiStdDev
Класс CiStdDev является классом для работы с техническим индикатором "Standard Deviation".
Описание
Класс CiStdDev обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Standard Deviation".
Декларация
class CiStdDev: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\Trend.mqh>
Иерархия наследования
CiStdDev
Методы класса по группам
Атрибуты
|
Получает период усреднения
Получает смещение по оси цен
Получает метод усреднения
Получает объект (тип цены, хэндл) применения
Создание
|
Создает индикатор
|
Доступ к данным
|
Получает данные буфера
|
Ввод/вывод
|
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription