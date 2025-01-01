Класс CiMomentum
Класс CiMomentum является классом для работы с техническим индикатором "Momentum".
Описание
Класс CiMomentum обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Momentum".
Декларация
class CiMomentum: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Иерархия наследования
CiMomentum
Методы класса по группам
Атрибуты
|
Получает период усреднения
Получает объект (тип объемов) применения
|
Создание
|
Создает индикатор
Доступ к данным
|
Получает данные буфера
|
Ввод/вывод
|
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription