CArray

Класс CArray является базовым классом динамического массива переменных.

Описание

Класс CArray предназначен для работы с динамическим массивом переменных: распределение памяти, сортировка и работа с файлами.

Декларация

class CArray : public CObject

Заголовок

#include <Arrays\Array.mqh>

Иерархия наследования CObject CArray Прямые потомки CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

Методы класса по группам

Атрибуты Step Получает шаг приращения размеров массива Step Устанавливает шаг приращения размеров массива Total Получает количество элементов в массиве Available Получает количество свободных элементов массива, доступных без дополнительного распределения памяти Max Получает максимально возможный размер массива без перевыделения памяти IsSorted Получает признак сортированности массива по указанному варианту SortMode Получает вариант сортировки массива Метод очистки Clear Удаляет все элементы массива без освобождения памяти Сортировка Sort Сортирует массив по указанному варианту Ввод/вывод virtual Save Сохраняет данные массива в файле virtual Load Загружает данные массива из файла