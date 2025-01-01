CArray
Класс CArray является базовым классом динамического массива переменных.
Описание
Класс CArray предназначен для работы с динамическим массивом переменных: распределение памяти, сортировка и работа с файлами.
Декларация
class CArray : public CObject
Заголовок
#include <Arrays\Array.mqh>
Иерархия наследования
CArray
Прямые потомки
CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString
Методы класса по группам
Атрибуты
Получает шаг приращения размеров массива
Устанавливает шаг приращения размеров массива
Получает количество элементов в массиве
Получает количество свободных элементов массива, доступных без дополнительного распределения памяти
Получает максимально возможный размер массива без перевыделения памяти
Получает признак сортированности массива по указанному варианту
Получает вариант сортировки массива
Метод очистки
Удаляет все элементы массива без освобождения памяти
Сортировка
Сортирует массив по указанному варианту
Ввод/вывод
virtual Save
Сохраняет данные массива в файле
virtual Load
Загружает данные массива из файла