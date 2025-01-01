ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаКоллекции данныхCArray 

CArray

Класс CArray является базовым классом динамического массива переменных.

Описание

Класс CArray предназначен для работы с динамическим массивом переменных: распределение памяти, сортировка и работа с файлами.

Декларация

   class CArray : public CObject

Заголовок

   #include <Arrays\Array.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

Прямые потомки

CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

Методы класса по группам

Атрибуты

 

Step

Получает шаг приращения размеров массива

Step

Устанавливает шаг приращения размеров массива

Total

Получает количество элементов в массиве

Available

Получает количество свободных элементов массива, доступных без дополнительного распределения памяти

Max

Получает максимально возможный размер массива без перевыделения памяти

IsSorted

Получает признак сортированности массива по указанному варианту

SortMode

Получает вариант сортировки массива

Метод очистки

 

Clear

Удаляет все элементы массива без освобождения памяти

Сортировка

 

Sort

Сортирует массив по указанному варианту

Ввод/вывод

 

virtual Save

Сохраняет данные массива в файле

virtual Load

Загружает данные массива из файла

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

 