Класс CiCCI
Класс CiCCI является классом для работы с техническим индикатором "Commodity Channel Index".
Описание
Класс CiCCI обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Commodity Channel Index".
Декларация
class CiCCI: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Иерархия наследования
CiCCI
Методы класса по группам
Атрибуты
Получает период усреднения
Получает объект (тип цены, хэндл) применения
Создание
Создает индикатор
Доступ к данным
Получает данные буфера
Ввод/вывод
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription