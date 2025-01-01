Класс CiAMA
Класс CiAMA является классом для работы с техническим индикатором "Adaptive Moving Average".
Описание
Класс CiAMA обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Adaptive Moving Average".
Декларация
|
class CiAMA: public CIndicator
Заголовок
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Иерархия наследования
CiAMA
Методы класса по группам
|
Атрибуты
|
|
Получает период усреднения
|
Получает период усреднения быстрой EMA
|
Получает период усреднения медленной EMA
|
Получает смещение по оси цен
|
Получает объект (тип цены, хэндл) применения
|
Создание
|
|
Создает индикатор
|
Доступ к данным
|
|
Получает данные буфера
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription