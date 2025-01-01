- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
CreateElement
Создает новый элемент массива в указанной позиции.
|
bool CreateElement(
Параметры
index
[in] Позиция, в которой нужно создать новый элемент.
Возвращаемое значение
true в случае успеха, false – если нет возможности создать элемент.
Примечание
Метод CreateElement(int) в классе CArrayObj всегда возвращает false и не выполняет каких-либо действий. При необходимости в классе-наследнике, метод CreateElement(int) должен быть реализован.
Пример:
|
//--- example for CArrayObj::CreateElement(int)