CreateElement

Создает новый элемент массива в указанной позиции.

bool  CreateElement(
   int  index      // позиция
   )

Параметры

index

[in]  Позиция, в которой нужно создать новый элемент.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если нет возможности создать элемент.

Примечание

Метод CreateElement(int) в классе CArrayObj всегда возвращает false и не выполняет каких-либо действий. При необходимости в классе-наследнике, метод CreateElement(int) должен быть реализован.

Пример:

//--- example for CArrayObj::CreateElement(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int        size=100;
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- fill array
   array.Reserve(size);
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      if(!array.CreateElement(i))
        {
         printf("Element create error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }
