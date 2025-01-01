ДокументацияРазделы
IsSorted

Получает признак сортированности массива по указанному варианту.

bool  IsSorted(
   int  mode=0      // вариант сортировки
   ) const

Параметры

mode=0

[in]  Проверяемый вариант сортировки.

Возвращаемое значение

Флаг сортированности списка. Если список сортированный по указанному варианту ― true, иначе ― false.

Примечание

Признак сортированности массива нельзя изменить непосредственно. Признак сортированности устанавливается методом Sort() и сбрасывается любыми методами добавления/вставки кроме InsertSort(...).

Пример:

//--- example for CArray::IsSorted()
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- check sorted
   if(array.IsSorted())
     {
      //--- use methods for sorted array
      //--- ...
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }
