IsSorted
Получает признак сортированности массива по указанному варианту.
|
bool IsSorted(
Параметры
mode=0
[in] Проверяемый вариант сортировки.
Возвращаемое значение
Флаг сортированности списка. Если список сортированный по указанному варианту ― true, иначе ― false.
Примечание
Признак сортированности массива нельзя изменить непосредственно. Признак сортированности устанавливается методом Sort() и сбрасывается любыми методами добавления/вставки кроме InsertSort(...).
Пример:
|
//--- example for CArray::IsSorted()