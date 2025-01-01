IsSorted

Получает признак сортированности массива по указанному варианту.

bool IsSorted(

int mode=0

) const

Параметры

mode=0

[in] Проверяемый вариант сортировки.

Возвращаемое значение

Флаг сортированности списка. Если список сортированный по указанному варианту ― true, иначе ― false.

Примечание

Признак сортированности массива нельзя изменить непосредственно. Признак сортированности устанавливается методом Sort() и сбрасывается любыми методами добавления/вставки кроме InsertSort(...).

Пример: