Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыОсцилляторыCiChaikin 

Класс CiChaikin

Класс CiChaikin является классом для работы с техническим индикатором "Chaikin Oscillator".

Описание

Класс CiChaikin обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Chaikin Oscillator".

Декларация

   class CiChaikin: public CIndicator

Заголовок

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiChaikin

Методы класса по группам

Атрибуты

 

FastMaPeriod

Получает период усреднения быстрой MA

SlowMaPeriod

Получает период усреднения медленной MA

MaMethod

Получает период усреднения

Applied

Получает объект (тип цены, хэндл) применения

Создание

 

Create

Создает индикатор

Доступ к данным

 

Main

Получает данные буфера

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Методы унаследованные от CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription