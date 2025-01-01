Класс CiChaikin
Класс CiChaikin является классом для работы с техническим индикатором "Chaikin Oscillator".
Описание
Класс CiChaikin обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Chaikin Oscillator".
Декларация
class CiChaikin: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Иерархия наследования
CiChaikin
Методы класса по группам
Атрибуты
Получает период усреднения быстрой MA
Получает период усреднения медленной MA
Получает период усреднения
Получает объект (тип цены, хэндл) применения
Создание
Создает индикатор
Доступ к данным
Получает данные буфера
Ввод/вывод
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription